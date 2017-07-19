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    Слуцкий: «Был очень зол на команду, в перерыве устроил серьезный разговор»

    Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий оценил действия своих футболистов в товарищеском матче против «Бристоль Роверс».

    «Первый тайм в нашем исполнении получился неважным, из-за чего я был зол на команду. Впервые в «Халле» в перерыве мне пришлось устроить серьезный разговор с футболистами, поскольку такая плохая игра не могла распространиться на весь матч. Это была бы не спортивная работа.

    Второй тайм получился более хорошим. Я удовлетворен, что мы с 0:1 перевели матч на 2:1, проявив мастерство и характер. Счастлив, ведь это моя первая победа здесь.

    Да, сейчас наша команда еще только строится, мы проводим ежедневную непростую работу. Даю много теории игрокам, и мне приятно, что они воспринимают мое видение футбола абсолютно адекватно», – сказал Слуцкий.

    Напомним, что товарищеский матч «Халл Сити» – «Бристоль Роверс» закончился со счетом 2:1.

    Источник: ФК «Халл Сити»

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    19.07.2017 10:29
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 19 июля 2017, 22:30

      Вот когда начнутся официальные игры,то скорее всего главный тренер тут же забудет английский и начнет все претензии к игрокам выдавать на русском с многократным использованием ненормативной,а проще матерной лексики!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 июля 2017, 14:26

      В перерыве была серьезная ненормативная лексика ! Которую даже в Англии понимают хорошо ! Респект Слуцкому !

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 19 июля 2017, 13:30

      Каааак..?! Как он так быстро выучил английский???)))
      Красавчик

      0
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 19 июля 2017, 12:42

      Складно звонит)))

      1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 19 июля 2017, 11:35

      Что не говори , а Слуцкий молодец. Для достижения своей цели (работа за границей) выучил английский...

      4
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      Рейтинг: +4

      pavos 19 июля 2017, 10:42

      это, господа, не мудко с бумаженцией "ин май харт") хоть и типичный славянский акцент

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset > pavos 19 июля 2017, 10:43

      Да. Сколько выучил Мудко с 2009 года и сколько Слуцкий за полгода. Разница очевидна. Правда, интересно, почему Слуцкий этим не занялся раньше. Но это уже другой вопрос.

      5
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      Рейтинг: +4

      pavos > bset 20 июля 2017, 10:21

      Просто пожелаем ему успехов, во всех начинаниях!)

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset > pavos 20 июля 2017, 10:29

      И пожелаем Мудко уйти на пенсию, чтобы из года в год дно мирового футбола наша сборная не пробивала

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