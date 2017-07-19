Слуцкий: «Был очень зол на команду, в перерыве устроил серьезный разговор»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий оценил действия своих футболистов в товарищеском матче против «Бристоль Роверс».

«Первый тайм в нашем исполнении получился неважным, из-за чего я был зол на команду. Впервые в «Халле» в перерыве мне пришлось устроить серьезный разговор с футболистами, поскольку такая плохая игра не могла распространиться на весь матч. Это была бы не спортивная работа.

Второй тайм получился более хорошим. Я удовлетворен, что мы с 0:1 перевели матч на 2:1, проявив мастерство и характер. Счастлив, ведь это моя первая победа здесь.

Да, сейчас наша команда еще только строится, мы проводим ежедневную непростую работу. Даю много теории игрокам, и мне приятно, что они воспринимают мое видение футбола абсолютно адекватно», – сказал Слуцкий.

Напомним, что товарищеский матч «Халл Сити» – «Бристоль Роверс» закончился со счетом 2:1.