Червиченко разочарован в игре «Зенита»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко признался, что на данный момент игра «Зенита» ему не нравится. По словам специалиста, команда Роберто Манчини ничем не отличается от «Зенита» под управлением Мирчи Луческу.

«Пока игра «Зенита» мне не нравится. Похоже на команду Мирчи Луческу. Тяжелая, не хватает креатива. Возможно, дальний перелет сказался. Но, честно говоря, команду, пришедшую из первой лиги, «Зенит» должен разбирать намного легче. Если даже Кокорин забивает, то она далека от того, чтобы называть ее сильной.

Команда Роберто Манчини, пожалуй, была лишь немного удачливее, чем у Луческу. Судить о новичках «Зенита» по такой игре сложно. Да и соперник не тот. Надо будет посмотреть, что команда покажет на фоне «Спартака», ЦСКА, «Краснодара», «Локомотива». В этих матчах будет ясно, чего стоит «Зенит» Роберто Манчини», – заявил Червиченко.

В матче первого тура российской Премьер-лиги «Зенит» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0.