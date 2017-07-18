Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Червиченко разочарован в игре «Зенита»

18 июля 2017, 11:22
12

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко признался, что на данный момент игра «Зенита» ему не нравится. По словам специалиста, команда Роберто Манчини ничем не отличается от «Зенита» под управлением Мирчи Луческу.

«Пока игра «Зенита» мне не нравится. Похоже на команду Мирчи Луческу. Тяжелая, не хватает креатива. Возможно, дальний перелет сказался. Но, честно говоря, команду, пришедшую из первой лиги, «Зенит» должен разбирать намного легче. Если даже Кокорин забивает, то она далека от того, чтобы называть ее сильной.

Команда Роберто Манчини, пожалуй, была лишь немного удачливее, чем у Луческу. Судить о новичках «Зенита» по такой игре сложно. Да и соперник не тот. Надо будет посмотреть, что команда покажет на фоне «Спартака», ЦСКА, «Краснодара», «Локомотива». В этих матчах будет ясно, чего стоит «Зенит» Роберто Манчини», – заявил Червиченко.

В матче первого тура российской Премьер-лиги «Зенит» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча Манчини Роберто Червиченко Андрей
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дядя Серёжа
1500366952
Я хоть и не зенитовец, но что за преждевременные выводы?
Ответить
mamba9090909
1500367606
Интересно, как можно делать выводы по первой игре? Тренер новый, игроки новые, а выводы уже делают.
Ответить
Ванечка
1500368576
Пожалуй, я наконец-то соглашусь со спартаковцами, что Червиченко - ебанутый. Игра ему не нравится видите ли! Ну иди сам мяч покатай, сука. Рыло отожрал, что уже на экране телевизора не помещается. Только пиздеть горазд. Сидел бы дома, ёпта (с).
Ответить
eriquexruots
1500368930
Не переживай, Червиченко, и Спартак твой раскатаем. В принципе, люди внизу всё по делу сказали, добавить нечего.
Ответить
Asbjorn
1500370507
червиченко недоволен всем
Ответить
insider_retro
1500370953
Если без клубных притязаний, то очень предвзятые высказывания.... Первая игра сезона и этим многое сказано... О каком качестве и доминировании речь... Они что, должны были 10-0 выносить СКА?.... Крайне неуважительно и безосновательно....
Ответить
sidul1
1500371592
Зенит опять играл вдесятером,"Дубовый Дзюба" не смог понять куда ему бежать.Уберут Дзюбу,появится игра.
Ответить
neveldomha
1500374639
Намного легче, в первой же игре в чемпионате, после 10 часового перелета в Хабаровск , и 7 часовой разницей во времени, не получится даже у Барсы. Кто летал, тот поймет.
Ответить
Dmirubo
1500375243
Это была только первая официальная игра у Манчини. Сложно по ней о чем-то говорить. Но победа добыта и это главное для Зенита. Возможно, что в следующей игре в основе появится несколько измененный состав. По крайней мере хотелось бы этого. Чтобы сразу в основе был Дриусси. Чтобы Полоз сыграл, а не отсидел все время на скамейке. Посмотрим в общем. У Зенита также есть еще много времени кого-то продать или купить.
Ответить
yuran63
1500378332
Хочу,чтобы Шлюба вечно играл в зените.
Ответить
Главные новости
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
1
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
1
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
4
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
1
Роналду: «Наверное, это мой последний год в футболе»
17:51
1
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
4
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
14
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
14
Все новости
Все новости
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
4
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
4
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
5
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
14
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
14
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
74
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
1
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
22
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
23
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
41
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
3
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
8
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
10
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
6
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+