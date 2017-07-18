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    Червиченко разочарован в игре «Зенита»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко признался, что на данный момент игра «Зенита» ему не нравится. По словам специалиста, команда Роберто Манчини ничем не отличается от «Зенита» под управлением Мирчи Луческу.

    «Пока игра «Зенита» мне не нравится. Похоже на команду Мирчи Луческу. Тяжелая, не хватает креатива. Возможно, дальний перелет сказался. Но, честно говоря, команду, пришедшую из первой лиги, «Зенит» должен разбирать намного легче. Если даже Кокорин забивает, то она далека от того, чтобы называть ее сильной.

    Команда Роберто Манчини, пожалуй, была лишь немного удачливее, чем у Луческу. Судить о новичках «Зенита» по такой игре сложно. Да и соперник не тот. Надо будет посмотреть, что команда покажет на фоне «Спартака», ЦСКА, «Краснодара», «Локомотива». В этих матчах будет ясно, чего стоит «Зенит» Роберто Манчини», – заявил Червиченко.

    В матче первого тура российской Премьер-лиги «Зенит» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    18.07.2017 11:22
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +92

      yuran63 18 июля 2017, 14:45

      Хочу,чтобы Шлюба вечно играл в зените.

      0
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 18 июля 2017, 13:54

      Это была только первая официальная игра у Манчини. Сложно по ней о чем-то говорить. Но победа добыта и это главное для Зенита. Возможно, что в следующей игре в основе появится несколько измененный состав. По крайней мере хотелось бы этого. Чтобы сразу в основе был Дриусси. Чтобы Полоз сыграл, а не отсидел все время на скамейке. Посмотрим в общем. У Зенита также есть еще много времени кого-то продать или купить.

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 18 июля 2017, 13:43

      Намного легче, в первой же игре в чемпионате, после 10 часового перелета в Хабаровск , и 7 часовой разницей во времени, не получится даже у Барсы. Кто летал, тот поймет.

      1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 18 июля 2017, 12:53

      Зенит опять играл вдесятером,"Дубовый Дзюба" не смог понять куда ему бежать.Уберут Дзюбу,появится игра.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 июля 2017, 12:42

      Если без клубных притязаний, то очень предвзятые высказывания.... Первая игра сезона и этим многое сказано... О каком качестве и доминировании речь... Они что, должны были 10-0 выносить СКА?.... Крайне неуважительно и безосновательно....

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 июля 2017, 12:35

      червиченко недоволен всем

      2
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      Рейтинг: +123

      eriquexruots 18 июля 2017, 12:08

      Не переживай, Червиченко, и Спартак твой раскатаем. В принципе, люди внизу всё по делу сказали, добавить нечего.

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      Рейтинг: +66

      Ванечка 18 июля 2017, 12:02

      Пожалуй, я наконец-то соглашусь со спартаковцами, что Червиченко - ебанутый. Игра ему не нравится видите ли! Ну иди сам мяч покатай, сука. Рыло отожрал, что уже на экране телевизора не помещается. Только пиздеть горазд.

      Сидел бы дома, ёпта (с).

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 18 июля 2017, 11:54

      Не знаю,смотрел ли он матч или чисто по названию команд смотрит,но он не прав,СКА доставит мнооого проблем фаворитом чемпионата,сейчас они освоятся и дадут жару!

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      Рейтинг: +6926

      mamba9090909 18 июля 2017, 11:46

      Интересно, как можно делать выводы по первой игре? Тренер новый, игроки новые, а выводы уже делают.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > mamba9090909 18 июля 2017, 12:56

      где вы видите новых игроков один Паредес остальные все те же плюс Ерохин его не в счет он такой же футболист лимита как все русские в Зените футболисточки с ними невозможно чего то выиграть пустая трата времени и денег

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