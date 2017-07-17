Антонио Доннарумма намерен навязать конкуренцию брату за место в составе «Милана»

Новоиспеченный голкипер итальянского «Милана» Антонио Доннарумма, взятый текущим летом у греческого «Астераса», заявил, что его ничуть не пугает борьба за место в основном составе с братом Джанлуиджи.

«Я приехал сюда, чтоб доказать на поле свое футбольное мастерство. Не важно, с кем придется конкурировать за место в основном составе. Причем я сам советовал брату продлить контракт с «Миланом», что недавно и случилось.

Джанлуиджи тоже рад, что мы теперь в одной упряжке. У нас прекрасные взаимоотношения. Когда я жил в Греции, мы ежедневно созванивались», – рассказал Антонио.