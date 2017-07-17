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    Антонио Доннарумма намерен навязать конкуренцию брату за место в составе «Милана»

    Новоиспеченный голкипер итальянского «Милана» Антонио Доннарумма, взятый текущим летом у греческого «Астераса», заявил, что его ничуть не пугает борьба за место в основном составе с братом Джанлуиджи.

    «Я приехал сюда, чтоб доказать на поле свое футбольное мастерство. Не важно, с кем придется конкурировать за место в основном составе. Причем я сам советовал брату продлить контракт с «Миланом», что недавно и случилось.

    Джанлуиджи тоже рад, что мы теперь в одной упряжке. У нас прекрасные взаимоотношения. Когда я жил в Греции, мы ежедневно созванивались», – рассказал Антонио.

    Источник: Mundodeportivo

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    17.07.2017 21:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 17 июля 2017, 23:24

      ню-ню, поглядим.....

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