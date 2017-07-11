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    Доннарумма подписал новый контракт с «Миланом»

    Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма продлил контракт с миланским клубом. Как сообщает пресс-служба красно-черных, новое соглашение с 18-летним итальянцем рассчитано до середины 2021 года.

    Ранее сообщалось, что вратарь не собирается продлевать контракт с «Миланом» и покинет команду следующим летом.

    По новому соглашению, согласно неофициальным источникам, зарплата футболиста составит 10 миллионов евро в год.

    Источник: ФК «Милан»

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    11.07.2017 19:40
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +731

      rammax fcsm 12 июля 2017, 00:23

      косоглазая посредственная дылда прям на ходу переобувается..... чмошник, как и его хапуга-импресарио.....

      0
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      Рейтинг: +342

      romvad 11 июля 2017, 22:29

      По итальянским источникам 6 лимонов, а не 10.

      1
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      Рейтинг: +800

      forward33 11 июля 2017, 22:19

      Этим летом Милан неплохо пошумел...

      2
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 11 июля 2017, 21:05

      Очень хорошая новость,Милан внушает все больше уважения перед следующим сезоном.

      2
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      Рейтинг: +447

      alexidj 11 июля 2017, 20:21

      хороший агент походу у него..такой контракт выбил с помощью шумихи в СМИ..

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > alexidj 11 июля 2017, 20:34

      Шумиху подняли адову, угу..ну - интересно зато было, интрига..итить-колотить)

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      Рейтинг: +10

      KaZaK77777 11 июля 2017, 20:14

      Поголосил, поныл и подписал, красава мля..

      0
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      Рейтинг: +100690

      zigbert 11 июля 2017, 20:08

      Можно похвалить хотя получился некий зигзаг.

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 11 июля 2017, 20:00

      Вот и чудненько)

      2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 11 июля 2017, 19:45

      Дырявого подписали,есть чем гордится!)

      Одной ТОП-поддержки мало в вопросе воспитания молодежи,достаточно играть на ноль,а этого у Луиджи пока не выходит-следовательно все заявления о "Новом Буффоне"небольше чем пустой пиар!)

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 11 июля 2017, 19:42

      ..............но осадок остался! Болельщики не забудут!

      3
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