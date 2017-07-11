Доннарумма подписал новый контракт с «Миланом»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма продлил контракт с миланским клубом. Как сообщает пресс-служба красно-черных, новое соглашение с 18-летним итальянцем рассчитано до середины 2021 года.

Ранее сообщалось, что вратарь не собирается продлевать контракт с «Миланом» и покинет команду следующим летом.

По новому соглашению, согласно неофициальным источникам, зарплата футболиста составит 10 миллионов евро в год.