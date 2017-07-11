Доннарумма подписал новый контракт с «Миланом»

косоглазая посредственная дылда прям на ходу переобувается..... чмошник, как и его хапуга-импресарио.....
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма продлил контракт с миланским клубом. Как сообщает пресс-служба красно-черных, новое соглашение с 18-летним итальянцем рассчитано до середины 2021 года.
Ранее сообщалось, что вратарь не собирается продлевать контракт с «Миланом» и покинет команду следующим летом.
По новому соглашению, согласно неофициальным источникам, зарплата футболиста составит 10 миллионов евро в год.
#ACMilan comunica di aver prolungato al 30 giugno 2021 il contratto di @gigiodonna1 pic.twitter.com/4yGxBuVhRQ— AC Milan (@acmilan) 11 июля 2017 г.