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    «Лужники» примут первый матч после реконструкции в ноябре 2017 года

    Глава организационного комитета чемпионата мира-2018 в России Алексей Сорокин рассказал, когда московский стадион «Лужники» примет первый после реконструкции матч. По словам функционера, это событие состоится осенью сего года.

    «Объявить точную дату — это прерогатива РФС. Но мы знаем, что сборная намерена сыграть матч на обновленном стадионе в ноябре 2017 года.

    Это будет хороший способ дать путевку в новую жизнь стадиону «Лужники», который всегда с успехом принимал игры сборной и будет продолжать это делать. Арена получилась очень красивой», – заявил Сорокин.

    Напомним, что «Лужники» 15 июля 2018 года примут финальный матч чемпионата мира.

    Источник: Известия

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    17.07.2017 20:32
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