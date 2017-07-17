«Лужники» примут первый матч после реконструкции в ноябре 2017 года

Глава организационного комитета чемпионата мира-2018 в России Алексей Сорокин рассказал, когда московский стадион «Лужники» примет первый после реконструкции матч. По словам функционера, это событие состоится осенью сего года.

«Объявить точную дату — это прерогатива РФС. Но мы знаем, что сборная намерена сыграть матч на обновленном стадионе в ноябре 2017 года.

Это будет хороший способ дать путевку в новую жизнь стадиону «Лужники», который всегда с успехом принимал игры сборной и будет продолжать это делать. Арена получилась очень красивой», – заявил Сорокин.

Напомним, что «Лужники» 15 июля 2018 года примут финальный матч чемпионата мира.