Ловчев: «Зритель «Рубина» обязательно вернется на трибуны»

Известный российский специалист Евгений Ловчев уверен, что неудача «Рубина» в первом туре с «Краснодаром» лишь временное явление. По его словам, команда еще только строится, а результаты можно будет увидеть ближе ко второму кругу.

«В «Краснодаре» выпускали Лаборде всегда справа, на позиции полузащитника. И я всегда удивлялся: он отличный дриблер, плюс быстрый игрок. У нас сегодня практически нет таких форвардов. И не понимал, почему он не выходит в основе. В матче в Казани Лаборде вышел на позиции центрального нападающего и дважды отлично использовал свою скорость.

«Краснодар» немного изменил тактику, теперь у них есть игрок быстрого отрыва. Все-таки Смолов не такой быстрый.

Видимо, в перерыве Бердыев кое-что поправил – «Рубин» вышел сражаться, хозяева переиграли соперника. Они прессинговали, забили гол, имели моменты. После матча Бердыев сказал, что доволен тем, как команда восприняла его требования.

Думаю, ближе ко второму кругу от «Рубина» можно ждать той целостности, что была присуща команде при Бердыеве в лучшие годы. И согласен с Игорем Шалимовым, который сказал, что «Краснодару» повезло, что он начал чемпионат матчем в Казани, с не совсем еще готовым «Рубином». Здесь многие потеряют очки.

«Рубин» второго тайма не может не нравиться, и зритель, который в прошлом сезоне бросил команду, обязательно вернется», – считает Ловчев.

Матч первого тура «Рубин» – «Краснодар» закончился со счетом 1:2.