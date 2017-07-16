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    «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Ромеро

    Голкипер английского «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро подписал с «красными дьяволами» новое трудовое соглашение. Согласно нему аргентинец будет выступать за команду до лета 2021 года.

    «Мы продлили контракт с отличным игроком, профессионалом. Ромеро провел прекрасный сезон в Лиге Европы и заслужил выступать за «Юнайтед» дальше. Прекрасно, что мы имеем двух таких хороших вратарей – Серхио и Давида Де Хеа», – сказал по факту продления контракта главный тренер команды Жозе Моуринью.

    Весной «Бомбардир» сообщал, что Ромеро может перейти в итальянский «Интер».

    Источник: Twitter

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    16.07.2017 23:13
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