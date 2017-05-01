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    Ромеро сменит «Манчестер Юнайтед» на «Интер»

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро продолжит карьеру в Серии А. Сообщается, что 30-летний аргентинец перейдет в «Интер».

    По информации источника, вратарь уже согласовал двухлетний контракт с итальянским клубом и даже купил дом в Милане.

    В нынешнем сезоне Ромеро провел за «МЮ 14 матчей во всех турнирах, пропустив пять голов.

    Источник: Football Italia

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    01.05.2017 01:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +35

      RandyMy 2 мая 2017, 02:11

      За Ромеро большие деньги не выручить. Вратарь хороший, но не популярный.
      Де хеа продать за 80 млн. Оставить Ромеро . Взять Харта за 10 или Шмейхеля за ту же сумму в конкуренцию.

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      Рейтинг: +35

      RandyMy > RandyMy 2 мая 2017, 02:15

      Получится +70 млн, которые можно добавить к выделенной сумме на трансферы. Взять лукаку, как танк-форварда. Взять 1 центрального ( и кого-нибудь из молодежи наигрывать.)
      Продать руни за 10, тем самым разгрузить зарплатную ведомость.
      С Шоу тоже вопрос. Можно его продать, чтобы банально дать развиваться.
      И забрать Санчеза у Арсенала. Как полузащитник и нападающий нормально.

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      Рейтинг: +265

      Dos_Santos 1 мая 2017, 15:49

      Надеюсь это не правда. Мне Ромеро больше чем Де Хеа нравится, он хотя бы перед собой мяч не отбивает. Да и команда намного уверенней играет когда Серхио на раме. Давида в Реал лучше сбагрить за хорошую сумму,

      -1
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      Рейтинг: +26

      ЧИНГИСХАН 90 1 мая 2017, 13:31

      Облака и Харт будет покупать!)))

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 1 мая 2017, 09:29

      МЮ будет двух вратарей покупать?

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      Рейтинг: +28

      issagaz 1 мая 2017, 09:24

      Со следующего сезона молодежку привлекать будут? Во вратарскую линию и линию обороны..

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      Рейтинг: +571

      levon_man 1 мая 2017, 08:44

      Не верится что МЮ распродаст обоих вратарей

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 1 мая 2017, 06:43

      Не хочет он играть играть((
      Хороший же вратарь и снова будет на лавке сидеть

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