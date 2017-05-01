Ромеро сменит «Манчестер Юнайтед» на «Интер»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро продолжит карьеру в Серии А. Сообщается, что 30-летний аргентинец перейдет в «Интер».

По информации источника, вратарь уже согласовал двухлетний контракт с итальянским клубом и даже купил дом в Милане.

В нынешнем сезоне Ромеро провел за «МЮ 14 матчей во всех турнирах, пропустив пять голов.