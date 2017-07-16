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    Рыжиков: «Первый блин получился комом, но будем исправляться»

    Вратарь казанского «Рубина» Сергей Рыжиков поделился мнением о проигранном матче первого тура РФПЛ «Краснодару» (1:2). По словам голкипера, его команда намерена исправиться за стартовую оплошность.

    «Было тяжело. Самоотдача была. Во втором тайме проблески игры, которую хочет от нас тренер, появились. Две ошибки, из-за которых «Краснодар» и забил. Так что будем работать, весь сезон впереди, я надеюсь, что это поражение будет уроком, мы извлечем положительные моменты, и дальше все будет нормально.

    Приятно было играть при таком количестве зрителей. Спасибо болельщикам за то, что пришли поддержать нас. Первый блин комом, будем стараться исправить ситуацию», – заявил опытный футболист.

    Следующий матч волжане проведут в гостях 22 июля против санкт-петербургского «Зенита», начавшего сезон с победы над «СКА-Хабаровском» (2:0).

    Источник: ФК «Рубин»

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    16.07.2017 22:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17971

      арейская 17 июля 2017, 04:09

      Надеюсь "ком" первый и последний...

      1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 17 июля 2017, 00:44

      Пока не сыграна - заново собранная команда! Успехов!

      0
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      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 16 июля 2017, 23:54

      у меня если первый блин комом-то второй как раз из-за кома подгорает, и так далее. держись рубин

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 16 июля 2017, 22:29

      Тяжело Рубину будет с российским центром обороны. Игра в очередной раз показала, что нет у нас в стране нормальных защитников

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июля 2017, 22:13

      Это не блин комом, а КОНФУЗ.... Не такого первого матча сезона ждали от команды болельщики....

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