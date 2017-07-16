Рыжиков: «Первый блин получился комом, но будем исправляться»

Вратарь казанского «Рубина» Сергей Рыжиков поделился мнением о проигранном матче первого тура РФПЛ «Краснодару» (1:2). По словам голкипера, его команда намерена исправиться за стартовую оплошность.

«Было тяжело. Самоотдача была. Во втором тайме проблески игры, которую хочет от нас тренер, появились. Две ошибки, из-за которых «Краснодар» и забил. Так что будем работать, весь сезон впереди, я надеюсь, что это поражение будет уроком, мы извлечем положительные моменты, и дальше все будет нормально.

Приятно было играть при таком количестве зрителей. Спасибо болельщикам за то, что пришли поддержать нас. Первый блин комом, будем стараться исправить ситуацию», – заявил опытный футболист.

Следующий матч волжане проведут в гостях 22 июля против санкт-петербургского «Зенита», начавшего сезон с победы над «СКА-Хабаровском» (2:0).