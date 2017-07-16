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  • Рыжиков: «Первый блин получился комом, но будем исправляться»

Рыжиков: «Первый блин получился комом, но будем исправляться»

16 июля 2017, 22:07
5

Вратарь казанского «Рубина» Сергей Рыжиков поделился мнением о проигранном матче первого тура РФПЛ «Краснодару» (1:2). По словам голкипера, его команда намерена исправиться за стартовую оплошность.

«Было тяжело. Самоотдача была. Во втором тайме проблески игры, которую хочет от нас тренер, появились. Две ошибки, из-за которых «Краснодар» и забил. Так что будем работать, весь сезон впереди, я надеюсь, что это поражение будет уроком, мы извлечем положительные моменты, и дальше все будет нормально.

Приятно было играть при таком количестве зрителей. Спасибо болельщикам за то, что пришли поддержать нас. Первый блин комом, будем стараться исправить ситуацию», – заявил опытный футболист.

Следующий матч волжане проведут в гостях 22 июля против санкт-петербургского «Зенита», начавшего сезон с победы над «СКА-Хабаровском» (2:0).

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Рыжиков Сергей
Комментарии (5)
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insider_retro
1500232430
Это не блин комом, а КОНФУЗ.... Не такого первого матча сезона ждали от команды болельщики....
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Aleksandr_1986_Spb_
1500233389
Тяжело Рубину будет с российским центром обороны. Игра в очередной раз показала, что нет у нас в стране нормальных защитников
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Roman Armeec
1500238456
у меня если первый блин комом-то второй как раз из-за кома подгорает, и так далее. держись рубин
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Almazovich
1500241445
Пока не сыграна - заново собранная команда! Успехов!
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арейская
1500253780
Надеюсь "ком" первый и последний...
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