РФПЛ. Манчини начал карьеру в «Зените» с победы над «СКА-Хабаровском»

Встреча первого тура РФПЛ между «СКА-Хабаровск» и «Зенитом» завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голами отметились Далер Кузяев и Александр Кокорин.

Чемпионат России. РФПЛ. 1-й тур

СКА-Хабаровск – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кузяев, 52; 0:2 – Кокорин, 81.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Гришко, Пуцко, Черевко (Савичев, 77), Никифоров, Казанков (Федотов, 84), Корян, Баляйкин (Друйкин, 90+3), Дедечко, Лескано.

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Кришито, Паредес, Ерохин (Кузяев, 46), Шатов (Эрнани, 90+2), Жулиано (Дриусси, 74), Кокорин, Дзюба.

Предупреждения: Казанков, 42 – Ерохин, 30; Смольников, 41; Кокорин, 67; Кузяев, 85.

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