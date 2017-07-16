Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. Манчини начал карьеру в «Зените» с победы над «СКА-Хабаровском»

    Встреча первого тура РФПЛ между «СКА-Хабаровск» и «Зенитом» завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голами отметились Далер Кузяев и Александр Кокорин.

    Чемпионат России. РФПЛ. 1-й тур

    СКА-Хабаровск – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Кузяев, 52; 0:2 – Кокорин, 81.

    «СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Гришко, Пуцко, Черевко (Савичев, 77), Никифоров, Казанков (Федотов, 84), Корян, Баляйкин (Друйкин, 90+3), Дедечко, Лескано.

    «Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Кришито, Паредес, Ерохин (Кузяев, 46), Шатов (Эрнани, 90+2), Жулиано (Дриусси, 74), Кокорин, Дзюба.

    Предупреждения: Казанков, 42 – Ерохин, 30; Смольников, 41; Кокорин, 67; Кузяев, 85.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.07.2017 12:57
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +255

      aleksander 16 июля 2017, 21:51

      ЗЕНИТУШКА с ПОБЕДОЙ!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 16 июля 2017, 17:48

      Спасибо, по крайней мере результат есть. По ходу в Хабаровске собрались не плохие единомышленники..., и там всем будет не просто. Посмотрим на других претендентов на медали чемпа..., и кто куда будет отскакивать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      красно-синяя кабминетная 16 июля 2017, 15:46

      Просто повезло нехило питерским и не фартило хабаровчанам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 16 июля 2017, 14:50

      Достойная игра СКА, счёт не по игре. Но результат на табло....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 16 июля 2017, 14:12

      Зенит, с почином. Оценивать пока рано, команда слишком сырая. Но отдельные ребятки выглядят убедительно, особенно аргентинцы.
      Ну и СКА порадовал. Не тушуются, очки так просто никому не отдадут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17727

      paracetamol 16 июля 2017, 13:49

      При Манчини даже Кока заиграл. Кузяев и Шатов - красавцы. Дриусси понравился. Второй Хульк, возможно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 16 июля 2017, 13:45

      Зенит с победой ! СКА оставил очень позитивное впечатление !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 16 июля 2017, 13:38

      Зенит с победой! Хабаровск красавцы))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 16 июля 2017, 13:10

      Дзюба приблизился на один шаг ближе к скамейке.Полный ноль,но все же сделал один свой коронный пас пяткой.Надеюсь Манчини просмотрит игру и сделает состав оптимальным из одиннадцати игроков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 июля 2017, 13:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Начало судейского произвола в пользу «Зенита» было положено в первом же туре.
      Имеющий уже жёлтую карточку Ерохин на 43 минуте грубо фолит, срывая опасную атаку хабаровчан. ОДНОЗНАЧНАЯ ВТОРАЯ ЖЁЛТАЯ И УДАЛЕНИЕ! Так должно бы быть… Суди судья честно, а не в пользу «Зенита»… Именно – в пользу, ибо пока питерцы ничем не превосходили хабаровчан.
      Ерохина сразу заменили, а заменивший его Кузяев забивает гол ударом со средней дистанции.
      Так делаются результаты? Мало того, что питерцы вообще должны были бы играть тайм в меньшинстве, так ещё и гол забивает тот, кого по правилам не должно быть на поле! И после этого второй гол Кокорина уже не имеет никакого значения.

      -12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6926

      mamba9090909 > cska-62 16 июля 2017, 13:09

      Слишком много пустых слов, чтобы показать свою неприязнь к Зениту.))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 > cska-62 16 июля 2017, 13:12

      Ерохина нужно было выгонять.Но это судья виноват,команда тут не при чем.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > mamba9090909 16 июля 2017, 13:18

      неприязнь к зениту не только у него, но и у пол страны! Это только вы бревно в своем глазу не замечаете

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > sidul1 16 июля 2017, 13:20

      и кокорина за такой подкат тоже нужно было удалять! Если бы так играли игроки СКА, то удалений было бы не миновать..........

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > cska-62 16 июля 2017, 13:24

      Чё так злобно,прокуратура..?
      Сами же на дагах поездили таким же образом..)
      Мастерство прёт так,что деваться некуда))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 > diadushka 16 июля 2017, 13:26

      Начали ныть всегда когда зенит будет побеждать, вы будет сопли свои выпускать. Ложили мы на тех, у кого неприязнь к Зениту

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 > cska-62 16 июля 2017, 13:28

      А ЦСКА Ваш хваленый показывает игру? Последние годы, только и умеем забить и сушить игру, тоже мне чемпионы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Evgeniy32 16 июля 2017, 13:29

      выступление в ЛЕ все расставит по своим местам))) там вы уже своих карманных судьей не поставите.........

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 > diadushka 16 июля 2017, 13:34

      В этом то и дело, что если зенит будет одерживать победы в ЛЕ, вы найдете этому новое оправдание))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 > cska-62 16 июля 2017, 13:48

      У тебя хоть один комментарий адекватный есть?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6926

      mamba9090909 > diadushka 16 июля 2017, 14:14

      У пол страны? А почему не у всей? Пупок боишься порвать, надуваясь за всю страну? Что у вас за манера, выступать от имени страны? Отвечай от себя, высказывай СВОЁ мнение. Не надо пыжиться за страну.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > mamba9090909 16 июля 2017, 14:21

      а у вас что за манера транжирить и отмывать народные деньги, покупая судьей и добиваясь результата?! самим поиграть без судьей пупок развяжется?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > shinnik 16 июля 2017, 21:21

      Я написал лишь о рецидиве подобного судейства в пользу "Зенита". И досталось вообще новичку РФПЛ, что очень жаль. Даже адекватные болельщики "Зенита" признают, что Ерохина нужно было удалять.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > cska-62 16 июля 2017, 21:24

      Да ,собственно и не отрицаю..
      Выиграли по делу ,а не проиграли-удивительно.
      Всё.Как.обычно.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11