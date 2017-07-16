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  • РФПЛ. Манчини начал карьеру в «Зените» с победы над «СКА-Хабаровском»

РФПЛ. Манчини начал карьеру в «Зените» с победы над «СКА-Хабаровском»

16 июля 2017, 12:57
27

Встреча первого тура РФПЛ между «СКА-Хабаровск» и «Зенитом» завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голами отметились Далер Кузяев и Александр Кокорин.

Чемпионат России. РФПЛ. 1-й тур

СКА-Хабаровск – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кузяев, 52; 0:2 – Кокорин, 81.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Гришко, Пуцко, Черевко (Савичев, 77), Никифоров, Казанков (Федотов, 84), Корян, Баляйкин (Друйкин, 90+3), Дедечко, Лескано.

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Кришито, Паредес, Ерохин (Кузяев, 46), Шатов (Эрнани, 90+2), Жулиано (Дриусси, 74), Кокорин, Дзюба.

Предупреждения: Казанков, 42 – Ерохин, 30; Смольников, 41; Кокорин, 67; Кузяев, 85.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Зенит
Комментарии (27)
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ЖОРРО
1500199098
Ура!Молодцы!!!Вперёд Зенит!С почином Манчини))
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cska-62
1500199210
Начало судейского произвола в пользу «Зенита» было положено в первом же туре. Имеющий уже жёлтую карточку Ерохин на 43 минуте грубо фолит, срывая опасную атаку хабаровчан. ОДНОЗНАЧНАЯ ВТОРАЯ ЖЁЛТАЯ И УДАЛЕНИЕ! Так должно бы быть… Суди судья честно, а не в пользу «Зенита»… Именно – в пользу, ибо пока питерцы ничем не превосходили хабаровчан. Ерохина сразу заменили, а заменивший его Кузяев забивает гол ударом со средней дистанции. Так делаются результаты? Мало того, что питерцы вообще должны были бы играть тайм в меньшинстве, так ещё и гол забивает тот, кого по правилам не должно быть на поле! И после этого второй гол Кокорина уже не имеет никакого значения.
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Evgeniy32
1500201523
Зенит с победой! Хабаровск красавцы))
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acer2003
1500201910
Зенит с победой ! СКА оставил очень позитивное впечатление !
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paracetamol
1500202142
При Манчини даже Кока заиграл. Кузяев и Шатов - красавцы. Дриусси понравился. Второй Хульк, возможно.
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VSt
1500203571
Зенит, с почином. Оценивать пока рано, команда слишком сырая. Но отдельные ребятки выглядят убедительно, особенно аргентинцы. Ну и СКА порадовал. Не тушуются, очки так просто никому не отдадут.
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Nesterenko
1500205856
Достойная игра СКА, счёт не по игре. Но результат на табло....
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красно-синяя кабминетная
1500209208
Просто повезло нехило питерским и не фартило хабаровчанам
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BarStep
1500216507
Спасибо, по крайней мере результат есть. По ходу в Хабаровске собрались не плохие единомышленники..., и там всем будет не просто. Посмотрим на других претендентов на медали чемпа..., и кто куда будет отскакивать...
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aleksander
1500231113
ЗЕНИТУШКА с ПОБЕДОЙ!!!!!!!!!!!!!!
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