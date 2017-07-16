Диего Алвеш перейдет во «Фламенго» за 300 тысяч, бразильцем интересовались «Рома» и «Наполи»

«Валенсия» приняла предложение бразильского «Фламенго» по покупке голкипер Диего Алвеша. Согласно Globo, сумма перехода 32-летнего вратаря составит 300 тысяч евро. Ожидается, что в ближайшее время Алвеш пройдет медосмотр в новой команде.

Бразилец пополнил состав «летучих мышей» в июле 2011 года, перейдя из «Альмерии» за 3 миллиона евро. В минувшем сезоне Алвеш принял участие в 33 матчах всех турниров. В апреле он вышел на первое место среди голкиперов топ-5 лиг Европы по отбитым пенальти за последние три года. Портал Transfermakrt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

Интерес к Алвешу проявляли «Рома» и «Наполи».