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    Диего Алвеш перейдет во «Фламенго» за 300 тысяч, бразильцем интересовались «Рома» и «Наполи»

    «Валенсия» приняла предложение бразильского «Фламенго» по покупке голкипер Диего Алвеша. Согласно Globo, сумма перехода 32-летнего вратаря составит 300 тысяч евро. Ожидается, что в ближайшее время Алвеш пройдет медосмотр в новой команде.

    Бразилец пополнил состав «летучих мышей» в июле 2011 года, перейдя из «Альмерии» за 3 миллиона евро. В минувшем сезоне Алвеш принял участие в 33 матчах всех турниров. В апреле он вышел на первое место среди голкиперов топ-5 лиг Европы по отбитым пенальти за последние три года. Портал Transfermakrt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

    Интерес к Алвешу проявляли «Рома» и «Наполи».

    Источник: ФК «Валенсия»

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    16.07.2017 18:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -92

      Raxor 16 июля 2017, 19:37

      300к???????????????? он же отличный кипер, да кто за достойных футболистов в наше время платят 300к? даже российских бревен за миллионы покупают

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