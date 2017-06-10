Агент: «Диего Алвеш идеально подходит для «Наполи»

Агент Грациано Баттистини, представляющий интересы голкипера «Валенсии» Диего Алвеша, заявил, что 31-летний вратарь должен играть в топ-клубе. По его словам, бразильский страж ворот идеально бы подошел «Наполи» в случае ухода Пепе Рейны.

«Мы подыскиваем топ-варианты для будущего Алвеша, так как он нуждается в новой мотивация и адреналине. Не хочу обидеть «Валенсию», но Диего – голкипер высокого уровня и заслуживает играть в топ-клубе, а «Наполи» является вполне подходящим местом. Пока слишком рано рассуждать на эту тему, потому что мы не знаем мнения неаполитанцев на этот счет, но в случае ухода Рейны Алвеш стал бы ему отличной заменой в силу своего характера, уровня мастерства и опыта», – сказал Баттистини.

В прошедшем розыгрыше Примеры Алвеш провел 32 матча и пропустил 47 голов.