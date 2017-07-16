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  • Черевченко: «Сложно сказать, почему на выезде «Балтика» играет успешнее, чем дома»

Черевченко: «Сложно сказать, почему на выезде «Балтика» играет успешнее, чем дома»

16 июля 2017, 08:59

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал матч с «Сибирью» (0:0) во 2-м туре первенства ФНЛ. Специалист отметил, что игра получилась неоднозначной с разными по сюжету таймами.

«Сегодня было два разных тайма. В первом из них нам можно было решить все вопросы, а во втором – уже «Сибири». Приятно было видеть, сколько болельщиков пришло на стадион. Жаль, что мы их подвели и не победили. Это была первая домашняя игра, у ребят была нервозность. Да и «Сибирь» – хорошая, боевая команда. Касьян будет оштрафован за удаление.

Почему «Балтике» удается играть успешнее, чем дома? Сложно сказать. Пока нам не удается сломать эту традицию, но когда-нибудь она прервется. Но еще раз хочу выразить большое спасибо болельщикам за поддержку», – заявил Черевченко.

В следующем туре «Балтика» в гостях сыграет с «Оренбургом».

Источник: ФНЛ
Россия. ФНЛ Балтика Черевченко Игорь
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