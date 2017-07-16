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    Полузащитник «Халл Сити» Хаддлстоун вернулся в «Дерби Каунти»

    «Дерби Каунти» достиг договоренности с «Халл Сити» о покупке полузащитника Тома Хаддлстоуна. О трансфере внутри Чемпионшипа сообщил ресурс Sky Sports.

    Англичанин является выпускником академии «Дерби» и выступал за взрослую команду клуба с 2002 по 2005 год, после чего перешел в «Тоттенхэм» за 3 миллиона фунтов. После восьми лет в составе «шпор» хавбек пополнил состав «Халла» за 5,8 миллиона. В минувшем сезоне 30-летний Хаддлстоун принял участие в 39 матчах всех турниров, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Вчера команда Леонида Слуцкого уступила «Оксфорду» в товарищеском матче – 1:2. Для экс-главного тренера сборной России матч стал дебютным в новой должности.

    Источник: Skysports

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    16.07.2017 01:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 16 июля 2017, 07:35

      Ну а вместо него возьмут кого нибудь из академии Челси....очень странная трансферная политика((

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 16 июля 2017, 01:29

      стоит задача выход в АПЛ, а состав уже тянет на середняка Чемпоншипа, тот же Вулверхэмптон покупает Рубена Невиша из Порту за 17 млн, а Халл в аренду игрока молодёжки Челси берёт... Сложно Лёне будет...

      -2
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