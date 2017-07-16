Полузащитник «Халл Сити» Хаддлстоун вернулся в «Дерби Каунти»

«Дерби Каунти» достиг договоренности с «Халл Сити» о покупке полузащитника Тома Хаддлстоуна. О трансфере внутри Чемпионшипа сообщил ресурс Sky Sports.

Англичанин является выпускником академии «Дерби» и выступал за взрослую команду клуба с 2002 по 2005 год, после чего перешел в «Тоттенхэм» за 3 миллиона фунтов. После восьми лет в составе «шпор» хавбек пополнил состав «Халла» за 5,8 миллиона. В минувшем сезоне 30-летний Хаддлстоун принял участие в 39 матчах всех турниров, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Вчера команда Леонида Слуцкого уступила «Оксфорду» в товарищеском матче – 1:2. Для экс-главного тренера сборной России матч стал дебютным в новой должности.