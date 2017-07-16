«Ростов» подписал 22-летнего нападающего сборной Узбекистана

Официальный сайт узбекского «Бундекора» сообщил о том, что нападающий Эльдор Шомуродов станет игроком «Ростова». Запрос на трансфер поступил в конце июня. О финансовых подробностях перехода и сроках соглашения не сообщается.

Шомуродов перешел в «Бунедкор» в 2014 году из «Машъала». За ташкентскую команду форвард забил 22 гола в 83 матчах. В 2015 году он дебютировал за сборную Узбекистана. По итогам 2015 года Азиатская конфедерация футбола номинировала игрока на звание лучшего игрока Азии.

«Бунедкор» всегда положительно относится к переходам своих воспитанников в более сильные чемпионаты. Надеемся, что Шомуродов сумеет достойно представить отечественную школу футбола в России и сумеет завоевать уважение болельщиков, как это ранее сделали Миржалол Касымов, Одил Ахмедов, Виталий Денисов, Вадим Афонин и другие. Безусловно, опыт выступлений в российской премьер-лиге окажется полезным не только для самого футболиста, но и для национальной сборной страны.

ФК «Бунедкор» благодарит Элдора Шомуродова за вклад в успехи нашего клуба и желает ему успехов и удачи в новой команде», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в первом туре РФПЛ ростовский клуб сыграл вничью 1:1 с «Уралом».