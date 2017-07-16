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  • «Ростов» подписал 22-летнего нападающего сборной Узбекистана

«Ростов» подписал 22-летнего нападающего сборной Узбекистана

16 июля 2017, 00:28
20

Официальный сайт узбекского «Бундекора» сообщил о том, что нападающий Эльдор Шомуродов станет игроком «Ростова». Запрос на трансфер поступил в конце июня. О финансовых подробностях перехода и сроках соглашения не сообщается.

Шомуродов перешел в «Бунедкор» в 2014 году из «Машъала». За ташкентскую команду форвард забил 22 гола в 83 матчах. В 2015 году он дебютировал за сборную Узбекистана. По итогам 2015 года Азиатская конфедерация футбола номинировала игрока на звание лучшего игрока Азии.

«Бунедкор» всегда положительно относится к переходам своих воспитанников в более сильные чемпионаты. Надеемся, что Шомуродов сумеет достойно представить отечественную школу футбола в России и сумеет завоевать уважение болельщиков, как это ранее сделали Миржалол Касымов, Одил Ахмедов, Виталий Денисов, Вадим Афонин и другие. Безусловно, опыт выступлений в российской премьер-лиге окажется полезным не только для самого футболиста, но и для национальной сборной страны.

ФК «Бунедкор» благодарит Элдора Шомуродова за вклад в успехи нашего клуба и желает ему успехов и удачи в новой команде», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в первом туре РФПЛ ростовский клуб сыграл вничью 1:1 с «Уралом».

Источник: ФК «Бунедкор»
Россия. Премьер-лига Узбекистан Бунедкор Ростов
Комментарии (20)
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stream15
1500154442
Ростов ждет ФНЛ.
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insider_retro
1500154498
Перспективный ход... Видится обоюдная полезность!... Успехов и красивых голов!...
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Таганский
1500155261
Желаю забить 22 гола в 30 матчах!!
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mialkov
1500155612
Хотелось бы, чтобы он заиграл. Удачи!
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sprint5
1500172102
счастливой игры в Ростове
Ответить
мароко
1500174576
Ростов ни какой сейчас.
Ответить
Томь вперёд
1500182312
Опять усиление для галочки! Жаль Ростов!
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WhiteEgon
1500184307
Даже узбеки лучше молодых российских игроков ))) Пора таджиков из маршруток на поле вываодить )))
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Odil akhmedov
1500190073
https://vimeo.com/178309040 Вот вам ссылка. Моменты его игры Очень талантливый игрок
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balaton78
1500298236
Удачи парню! Для начала желаю стать как минимум лучшим узбекским игроком когда-либо игравших в России!
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