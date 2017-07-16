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    «Ростов» подписал 22-летнего нападающего сборной Узбекистана

    Официальный сайт узбекского «Бундекора» сообщил о том, что нападающий Эльдор Шомуродов станет игроком «Ростова». Запрос на трансфер поступил в конце июня. О финансовых подробностях перехода и сроках соглашения не сообщается.

    Шомуродов перешел в «Бунедкор» в 2014 году из «Машъала». За ташкентскую команду форвард забил 22 гола в 83 матчах. В 2015 году он дебютировал за сборную Узбекистана. По итогам 2015 года Азиатская конфедерация футбола номинировала игрока на звание лучшего игрока Азии.

    «Бунедкор» всегда положительно относится к переходам своих воспитанников в более сильные чемпионаты. Надеемся, что Шомуродов сумеет достойно представить отечественную школу футбола в России и сумеет завоевать уважение болельщиков, как это ранее сделали Миржалол Касымов, Одил Ахмедов, Виталий Денисов, Вадим Афонин и другие. Безусловно, опыт выступлений в российской премьер-лиге окажется полезным не только для самого футболиста, но и для национальной сборной страны.

    ФК «Бунедкор» благодарит Элдора Шомуродова за вклад в успехи нашего клуба и желает ему успехов и удачи в новой команде», – говорится в сообщении пресс-службы.

    Напомним, в первом туре РФПЛ ростовский клуб сыграл вничью 1:1 с «Уралом».

    Источник: ФК «Бунедкор»

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    16.07.2017 00:28
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 18 июля 2017, 01:04

      Через полгода тихо свалит в аренду обратно в Бунедкор.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -256

      balaton78 17 июля 2017, 16:30

      Удачи парню! Для начала желаю стать как минимум лучшим узбекским игроком когда-либо игравших в России!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      Odil akhmedov 16 июля 2017, 10:27

      https://vimeo.com/178309040 Вот вам ссылка. Моменты его игры
      Очень талантливый игрок

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov > Odil akhmedov 16 июля 2017, 11:12

      Отличная подборка, спасибо! Дриблинг, удар, голевое чутьё, пас - должен стать звездой!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 16 июля 2017, 08:51

      Даже узбеки лучше молодых российских игроков ))) Пора таджиков из маршруток на поле вываодить )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > WhiteEgon 16 июля 2017, 16:35

      В рейтинге ФИФА у Узбекистан - 65, а у России - 62 ...так что класс почти равный)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 16 июля 2017, 08:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Опять усиление для галочки! Жаль Ростов!

      -5
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      Рейтинг: +582

      мароко 16 июля 2017, 06:09

      Ростов ни какой сейчас.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 16 июля 2017, 05:28

      счастливой игры в Ростове

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 16 июля 2017, 01:10

      У Гамулы в молодёжке таких 30 .

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 16 июля 2017, 00:57

      Плов будет готовить...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > DIDI 23 16 июля 2017, 01:40

      Л2?)

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 16 июля 2017, 00:53

      Хотелось бы, чтобы он заиграл. Удачи!

      4
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