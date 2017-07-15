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    «Лестер» отказался продавать Мареза в «Рому» за 20 миллионов

    Вчера «Бомбардир» писал о переговорах «Ромы» с «Лестером» по покупке нападающего Рияда Мареза. Английский клуб намерен выручить с продажи игрока не менее 55 миллионов евро. Римляне готовы отдать за форварда 35-40 миллионов.

    Sky Sports сообщил о том, что итальянская сторона предложила за игрока сборной Алжира 20 миллионов. Руководство чемпионов АПЛ-2015/16 ответила отказом.

    В минушвем сезоне Марез забил 10 голов и отдал пять результативных передач в 48 играх всех турниров. В июне Марез заявил о желании сменить команду.

    Источник: Skysports

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    15.07.2017 21:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +450

      Houston 16 июля 2017, 01:27

      20 мало за него как ни крути

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