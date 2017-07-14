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    «Лестер» отдаст Мареза «Роме» за 55 миллионов

    Руководство «Лестера» подготовило «Роме» ответ относительно запроса о трансферу нападающего Рияда Мареза, сообщает Leggo. Англичане готовы расстаться с 26-летним алжирцем за 55 миллионов евро. Римляне рассчитывают договорить о снижении этой суммы до 35-40 миллионов евро.

    В прошлом сезоне Марез сыграл в 48 матчах во всех турнирах за свой клуб, забив 10 голов и отдав пять результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.07.2017 10:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 14 июля 2017, 11:43

      Рома не потянет с её проблемами, максимум 35 в рассрочку + 10 млн можно сделать за заслуги ( например за определённое количество матчей,голов), а так не потянут если сразу 55, тем более он щас будет падать в цене, когда Лестер будет бороться за прописку в АПЛ.

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