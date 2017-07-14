«Лестер» отдаст Мареза «Роме» за 55 миллионов

Руководство «Лестера» подготовило «Роме» ответ относительно запроса о трансферу нападающего Рияда Мареза, сообщает Leggo. Англичане готовы расстаться с 26-летним алжирцем за 55 миллионов евро. Римляне рассчитывают договорить о снижении этой суммы до 35-40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Марез сыграл в 48 матчах во всех турнирах за свой клуб, забив 10 голов и отдав пять результативных передач.