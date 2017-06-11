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    Марез: «С «Лестером» я пережил все, но теперь пришло время уйти»

    Полузащитник «Лестера» Рияд Марез рассказал, что хочет покинуть свой нынешний клуб. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Барселона».

    «С «Лестером» я пережил все, но теперь пришло время уйти. Пока нет ничего конкретного. Однако это будет правильным решением», – сказал Марез.

    В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги Марез провел 36 матчей, забив шесть голов и сделав четыре голевых передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро. «Лестер» намерен заработать на его продаже 50 миллионов.

    Источник: Squawka Football

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    11.06.2017 19:37
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      Александр Акопов 11 июня 2017, 20:42

      в барсу надо, поднатаскаем мальчика

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +197

      proekt 11 июня 2017, 20:07

      в СПАРТАК!!!

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