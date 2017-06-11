Марез: «С «Лестером» я пережил все, но теперь пришло время уйти»

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез рассказал, что хочет покинуть свой нынешний клуб. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Барселона».

«С «Лестером» я пережил все, но теперь пришло время уйти. Пока нет ничего конкретного. Однако это будет правильным решением», – сказал Марез.

В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги Марез провел 36 матчей, забив шесть голов и сделав четыре голевых передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро. «Лестер» намерен заработать на его продаже 50 миллионов.