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    Марез хочет покинуть «Лестер» и ждет предложения от «Барселоны»

    Нападающий «Лестера» Рияд Марез во время летнего трансферного окна намерен покинуть английский клуб. По информации источника, 26-летний алжирец ждет предложения от «Барселоны», которая ранее проявляла к нему интерес.

    Ранее сообщалось, что руководство «лис» намерено получить от продажи футболиста не менее 50 миллионов фунтов стерлингов.

    В прошедшем сезоне Марез провел за «Лестер» в АПЛ 36 матчей, в которых записал на свой счет шесть голов и три результативные передачи.

    Источник: Sport.es

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    11.06.2017 12:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 11 июня 2017, 17:46

      Хороший игрок...ну зная что основа не будет зачем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 11 июня 2017, 13:52

      Чо опять за х....нь !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 июня 2017, 12:53

      Барсе он не нужен совершенно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 11 июня 2017, 12:38

      в барсе своих марезов полно

      1
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