Марез хочет покинуть «Лестер» и ждет предложения от «Барселоны»

Нападающий «Лестера» Рияд Марез во время летнего трансферного окна намерен покинуть английский клуб. По информации источника, 26-летний алжирец ждет предложения от «Барселоны», которая ранее проявляла к нему интерес.

Ранее сообщалось, что руководство «лис» намерено получить от продажи футболиста не менее 50 миллионов фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне Марез провел за «Лестер» в АПЛ 36 матчей, в которых записал на свой счет шесть голов и три результативные передачи.