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  • Кучук: «С «Ростовом» в этом сезоне просто не будет никому. То, что заложил Бердыев, не пропадет»

Кучук: «С «Ростовом» в этом сезоне просто не будет никому. То, что заложил Бердыев, не пропадет»

15 июля 2017, 18:01
6

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук после ничьи в матче 1-го тура РФПЛ против «Урала» (1:1) выразил мнение, что с донским клубом в этом сезоне каждому клубу будет тяжело.

Напомним, белорусский специалист перед началом сезона сменил во главе команды Курбана Бердыева, ушедшего в «Рубин».

– Вы удовлетворены ничейным исходом – ваша команда в конце поединка не проявляла активности впереди, даже владея мячом? И какие задачи поставлены перед командой в этом сезоне?

– Обе команды построили игру на вязкой обороне. При такой организации игры проявлять активность впереди очень рискованно – можно нарваться на контратаку. Ничья в гостях – приемлемый результат. У «Урала» тоже были проблемы с травмированными игроками сегодня, результат справедлив.

Что касается целей на сезон, скажу так: с «Ростовом» в этом сезоне просто не будет никому. Задача поставлена построить новую конкурентоспособную команду. Уверяю вас, что все то, что заложил Курбан Бекиевич, не пропадет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Кучук Леонид
Комментарии (6)
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андрей андреев
1500131261
"что все то, что заложил Курбан Бекиевич, не пропадет." Перевод- Бердыев может построить команду,а я нет.Очень жаль.
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shinnik
1500131320
С Рубином..) тоже просто не будет..?
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xLINDAx
1500133413
Почти вся команда ушла - закладывать кому-то по-новый надо...
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zico2205
1500134695
Сказал с уважением к Бердыеву !!!! А вот Каррера про Аленичева немногим обмолвился....
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deinego77@yandex.ru
1500137812
Ростов не фаворит.За кубки бороться не будет. Но оплеух навешает !!!!!
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ИванЯ
1500175862
даже у Урала проблемы возникли)))
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