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    Кучук: «С «Ростовом» в этом сезоне просто не будет никому. То, что заложил Бердыев, не пропадет»

    Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук после ничьи в матче 1-го тура РФПЛ против «Урала» (1:1) выразил мнение, что с донским клубом в этом сезоне каждому клубу будет тяжело.

    Напомним, белорусский специалист перед началом сезона сменил во главе команды Курбана Бердыева, ушедшего в «Рубин».

    – Вы удовлетворены ничейным исходом – ваша команда в конце поединка не проявляла активности впереди, даже владея мячом? И какие задачи поставлены перед командой в этом сезоне?

    – Обе команды построили игру на вязкой обороне. При такой организации игры проявлять активность впереди очень рискованно – можно нарваться на контратаку. Ничья в гостях – приемлемый результат. У «Урала» тоже были проблемы с травмированными игроками сегодня, результат справедлив.

    Что касается целей на сезон, скажу так: с «Ростовом» в этом сезоне просто не будет никому. Задача поставлена построить новую конкурентоспособную команду. Уверяю вас, что все то, что заложил Курбан Бекиевич, не пропадет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2017 18:01
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 23 июля 2017, 20:31

      А у Ростова появилась проблема - это новый тренер... Если не повезет, так не повезет...

      0
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 16 июля 2017, 06:31

      даже у Урала проблемы возникли)))

      0
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 15 июля 2017, 19:56

      Ростов не фаворит.За кубки бороться не будет. Но оплеух навешает !!!!!

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 15 июля 2017, 19:04

      Сказал с уважением к Бердыеву !!!! А вот Каррера про Аленичева немногим обмолвился....

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 15 июля 2017, 18:43

      Почти вся команда ушла - закладывать кому-то по-новый надо...

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 июля 2017, 18:08

      С Рубином..) тоже просто не будет..?

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 15 июля 2017, 18:07

      "что все то, что заложил Курбан Бекиевич, не пропадет."
      Перевод- Бердыев может построить команду,а я нет.Очень жаль.

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