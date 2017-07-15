Кучук: «С «Ростовом» в этом сезоне просто не будет никому. То, что заложил Бердыев, не пропадет»

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук после ничьи в матче 1-го тура РФПЛ против «Урала» (1:1) выразил мнение, что с донским клубом в этом сезоне каждому клубу будет тяжело.

Напомним, белорусский специалист перед началом сезона сменил во главе команды Курбана Бердыева, ушедшего в «Рубин».

– Вы удовлетворены ничейным исходом – ваша команда в конце поединка не проявляла активности впереди, даже владея мячом? И какие задачи поставлены перед командой в этом сезоне?

– Обе команды построили игру на вязкой обороне. При такой организации игры проявлять активность впереди очень рискованно – можно нарваться на контратаку. Ничья в гостях – приемлемый результат. У «Урала» тоже были проблемы с травмированными игроками сегодня, результат справедлив.

Что касается целей на сезон, скажу так: с «Ростовом» в этом сезоне просто не будет никому. Задача поставлена построить новую конкурентоспособную команду. Уверяю вас, что все то, что заложил Курбан Бекиевич, не пропадет.