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  • Между Даниэлем Алвесом и Бонуччи во время финала Лиги чемпионов произошла драка

Между Даниэлем Алвесом и Бонуччи во время финала Лиги чемпионов произошла драка

15 июля 2017, 16:08
16

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич рассказал о драке между экс-защитниками команды Леонардо Бонуччи и Даниэлем Алвесом во время финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:4).

Напомним, оба футболиста покинули туринский клуб во время летнего трансферного окна: Бонуччи присоединился к «Милану», Алвес перешел в «ПСЖ».

«Хаос в раздевалке «Ювентуса» создали Алвес и Бонуччи. К счастью, с их уходом все станет спокойнее. Они были теми, кто поругался во время финала Лиги чемпионов. Все дело в том, что они диаметрально противоположные личности. Лео и Даниэль все время ссорились. В день финала мы стали свидетелями очередной драмы.

Мы готовились к финалу, как к обычной игре. По крайней мере, так казалось. Но пока мы переодевались в раздевалке, Алвес включил музыку. Он не остановился на достигнутом и сделал музыку так сильно, будто хотел порвать наши барабанные перепонки, а затем начал танцевать.

Бонуччи подошел к Даниэлю и сказал, что сломает ему ноги в три секунды, если тот не выключит музыку. Очевидно, разразился скандал. Он продолжился тем, что Алвес заявил, что, даже если мы проиграем в финале, у него есть три трофея Лиги чемпионов в шкафчике, а у Бонуччи – нет.

В этот момент все вокруг возмутились. Я выиграл Лигу чемпионов, но никогда не осмелился бы сказать нечто подобное. Мы даже не думали о поражении.

Затем Лео схватил Алвеса за горло и собирался его ударить, но в этот момент Аллегри разнял их и принял решение настоящего лидера. Он сказал, что ему плевать, кто стал виновником потасовки, и в конце сезона обоих выгонит из клуба», – сказал Манджукич.

«Я думал, что это шутка». Самый важный трансфер лета состоялся в Италии

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Алвес Дани Бонуччи Леонардо
Комментарии (16)
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pzdc.
1500124260
Как интереснооооо
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mango
1500124523
Алвес мудковатый тип
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xLINDAx
1500126188
Занятная история).
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sir_Alex
1500126375
Разве другого можно было ожидать от бывшего каталонца?? А вот Лео зря отдали, да ещё в клуб-середняк!
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Павел Буре
1500126577
Алегри красава!
Ответить
Arsenal-AUH
1500126894
Алегри мужик
Ответить
insider_retro
1500128411
Аллегри сказал, Аллегри сделал.... Как сделал, уже неважно....
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bodhi
1500129318
В раздевалке что больше никого не возмутила громкая музыка? Есть Буфон который и должен в зачатке тормозить такие стычки. Каждый должен настраиваться на игру не мешая настраиваться другим.
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Juve1897
1500129341
Ну наконец то становится более менее понятно почему Бонуччи покинул Юве. Хорошая история, спасибо Марио.
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Михаил_Боярский
1500129640
Я сначала подумал что бомбардир опять накосячил прочитав что бонуччи бывший, ан нет оказывается правда уже бывший. Вот дела. С одной стороны жаль с другйо не очень. Много привозил в последнее время.
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