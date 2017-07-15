Между Даниэлем Алвесом и Бонуччи во время финала Лиги чемпионов произошла драка

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич рассказал о драке между экс-защитниками команды Леонардо Бонуччи и Даниэлем Алвесом во время финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:4).

Напомним, оба футболиста покинули туринский клуб во время летнего трансферного окна: Бонуччи присоединился к «Милану», Алвес перешел в «ПСЖ».

«Хаос в раздевалке «Ювентуса» создали Алвес и Бонуччи. К счастью, с их уходом все станет спокойнее. Они были теми, кто поругался во время финала Лиги чемпионов. Все дело в том, что они диаметрально противоположные личности. Лео и Даниэль все время ссорились. В день финала мы стали свидетелями очередной драмы.

Мы готовились к финалу, как к обычной игре. По крайней мере, так казалось. Но пока мы переодевались в раздевалке, Алвес включил музыку. Он не остановился на достигнутом и сделал музыку так сильно, будто хотел порвать наши барабанные перепонки, а затем начал танцевать.

Бонуччи подошел к Даниэлю и сказал, что сломает ему ноги в три секунды, если тот не выключит музыку. Очевидно, разразился скандал. Он продолжился тем, что Алвес заявил, что, даже если мы проиграем в финале, у него есть три трофея Лиги чемпионов в шкафчике, а у Бонуччи – нет.

В этот момент все вокруг возмутились. Я выиграл Лигу чемпионов, но никогда не осмелился бы сказать нечто подобное. Мы даже не думали о поражении.

Затем Лео схватил Алвеса за горло и собирался его ударить, но в этот момент Аллегри разнял их и принял решение настоящего лидера. Он сказал, что ему плевать, кто стал виновником потасовки, и в конце сезона обоих выгонит из клуба», – сказал Манджукич.

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