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    Между Даниэлем Алвесом и Бонуччи во время финала Лиги чемпионов произошла драка

    Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич рассказал о драке между экс-защитниками команды Леонардо Бонуччи и Даниэлем Алвесом во время финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:4).

    Напомним, оба футболиста покинули туринский клуб во время летнего трансферного окна: Бонуччи присоединился к «Милану», Алвес перешел в «ПСЖ».

    «Хаос в раздевалке «Ювентуса» создали Алвес и Бонуччи. К счастью, с их уходом все станет спокойнее. Они были теми, кто поругался во время финала Лиги чемпионов. Все дело в том, что они диаметрально противоположные личности. Лео и Даниэль все время ссорились. В день финала мы стали свидетелями очередной драмы.

    Мы готовились к финалу, как к обычной игре. По крайней мере, так казалось. Но пока мы переодевались в раздевалке, Алвес включил музыку. Он не остановился на достигнутом и сделал музыку так сильно, будто хотел порвать наши барабанные перепонки, а затем начал танцевать.

    Бонуччи подошел к Даниэлю и сказал, что сломает ему ноги в три секунды, если тот не выключит музыку. Очевидно, разразился скандал. Он продолжился тем, что Алвес заявил, что, даже если мы проиграем в финале, у него есть три трофея Лиги чемпионов в шкафчике, а у Бонуччи – нет.

    В этот момент все вокруг возмутились. Я выиграл Лигу чемпионов, но никогда не осмелился бы сказать нечто подобное. Мы даже не думали о поражении.

    Затем Лео схватил Алвеса за горло и собирался его ударить, но в этот момент Аллегри разнял их и принял решение настоящего лидера. Он сказал, что ему плевать, кто стал виновником потасовки, и в конце сезона обоих выгонит из клуба», – сказал Манджукич.

    «Я думал, что это шутка». Самый важный трансфер лета состоялся в Италии

    Источник: Football Italia

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    15.07.2017 16:08
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 15 июля 2017, 17:40

      Я сначала подумал что бомбардир опять накосячил прочитав что бонуччи бывший, ан нет оказывается правда уже бывший. Вот дела. С одной стороны жаль с другйо не очень. Много привозил в последнее время.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 15 июля 2017, 17:35

      Ну наконец то становится более менее понятно почему Бонуччи покинул Юве.
      Хорошая история, спасибо Марио.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      bodhi 15 июля 2017, 17:35

      В раздевалке что больше никого не возмутила громкая музыка? Есть Буфон который и должен в зачатке тормозить такие стычки. Каждый должен настраиваться на игру не мешая настраиваться другим.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 июля 2017, 17:20

      Аллегри сказал, Аллегри сделал.... Как сделал, уже неважно....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Arsenal-AUH 15 июля 2017, 16:54

      Алегри мужик

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 15 июля 2017, 16:49

      Алегри красава!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2017, 16:46

      Разве другого можно было ожидать от бывшего каталонца?? А вот Лео зря отдали, да ещё в клуб-середняк!

      1
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      ...
      Рейтинг: -2

      Steem > sir_Alex 15 июля 2017, 17:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Закройся убогое создание

      -4
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      Рейтинг: +31

      JUVIO > sir_Alex 15 июля 2017, 17:26

      да и хер с ним , игрок вылезший из интера по жизни говно

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > JUVIO 15 июля 2017, 17:26

      Согласен.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Steem 15 июля 2017, 17:27

      ПНХ.

      -1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 15 июля 2017, 16:43

      Занятная история).

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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 15 июля 2017, 16:34

      Если это правда то Аллегри настоящий вождь, молодец -)

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      Рейтинг: +289

      mango 15 июля 2017, 16:15

      Алвес мудковатый тип

      5
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