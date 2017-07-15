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    «Я думал, что это шутка». Самый важный трансфер лета состоялся в Италии


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    Голосов: 1
    15.07.2017 08:00
    Опытный защитник Леонардо Бонуччи сменил «Ювентус» на «Милан». «Бомбардир» объясняет, почему этот трансфер много значит для всего европейского футбола.

    Между Бонуччи и «Ювентусом» становилось жарковато еще по ходу предыдущего сезона. В концовке матча с «Палермо» игрок поругался с Массимилиано Аллегри, после чего тренер обвинил его в неуважении к фанатам и самому клубу. Лео остался вне заявки «Ювентуса» на матч с «Порту» в Лиге чемпионов, а от конфликта пострадали оба его участника. Руководство «Ювентуса» поддержало решение тренера, но наложило на него штраф за саму ссору. «Мы уладили ситуацию, которая доставила беспокойства нам обоим. Все решения Аллегри направлены на пользу команды», – высказался позже Бонуччи. В той ситуации он отделался оплатой командного ужина.

    Бонуччи отдал «Ювентусу» семь лет. Его откопали в скромном «Бари» за 15 миллионов евро, создав основу для убойного тройника с Кьеллини и Барцальи. Леонардо долго привыкал к новому для себя уровню, ошибался и привозил голы. Зато именно с «Ювентусом» Бонуччи выиграл шесть чемпионских титулов Серии А и три Кубка Италии. Полезен его прогресс оказался и для сборной Италии. Ее уже невозможно представить без Лео в составе. Бонуччи – харизматичный созидатель. Именно харизму выделял главным качеством итальянского защитника Антонио Конте. Это качество помогало обороне «Ювентуса» оставаться лучшей в Италии, а самому защитнику – совершенствоваться и преодолевать испытания.

    В жизни Леонардо Бонуччи всегда мелькало много сложностей. Сам он признает, что вообще задумывался о завершении карьеры, когда смотрел на болезнь сына. «Я просто не мог думать о своей работе, ведь все мысли были с моим Маттео», – рассказывал Бонуччи о времени, проведенном вместе с ребенком в операционной. Его сын преодолел тяжелые испытания и своим характером явно пошел в отца. Однажды Бонуччи ударил по лицу грабителя, защищая семью. Его судили за причастность к договорному матчу, но оправдали. И это только те проблемы, которые Леонардо не создавал себе сам.

    «Я думал, что это шутка. Даже не представлял, что такой переход вообще возможен», – прокомментировал трансфер Бонуччи в «Милан» легендарный форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро. Болельщики «Ювентуса» считают, что Лео предал их идеалы. Зато другой бывший футболист клуба Алессио Таккинарди призывает их раскрыть глаза и вникнуть в ситуацию. «Милан» – это самый амбициозный клуб Италии прямо сейчас. Представьте, что чувствовали болельщики «Наполи», когда Игуаин переходил в «Ювентус». Почувствуйте себя на их месте. Сейчас просто пришло время «Милана», – сказал Таккинарди. Интересно, что сам Бонуччи считается болельщиком «Ювентуса». Он даже поддерживал клуб с фанатской трибуны, когда не мог выходить на поле.

    Противоречивость и своеобразная привлекательность трансфера Бонуччи подтверждаются тем, что воспитывался защитник в молодежке «Интера». Лео – десятый футболист, поигравший в «Интере», «Ювентусе» и «Милане». Миланцы заплатят за него 42 миллиона, растянув платежку на три года. За немаленькие деньги клуб получает одного из лучших защитников лиги в обновленную команду. Бонуччи – это уже игрок топ-уровня, своеобразная заявка на возвращение звездного «Милана». То, что в Италии появляется еще одна сила, скрывать больше нельзя. Местные журналисты называют новый «Милан» одним из потенциальных конкурентов «Ювентуса» в борьбе за скудетто.

    При этом Бонуччи еще год назад мог оказаться в Англии. «Если бы я хотел уйти из «Ювентуса», то легко решился бы на это. Я даже учил английский язык», – рассказывал сам Лео еще по ходу прошедшего сезона. Пеп Гвардиола звал его в «Манчестер Сити», Антонио Конте – в «Челси». Тогда Бонуччи остался и помог «Ювентусу» дойти до финала Лиги чемпионов. На его решение повлияло мнение семьи, не захотевшей переезжать в другую страну. Через близких можно принимать и трансфер Лео в «Милан». Они уж точно помогли защитнику принять такое решение, хотя остальные будут еще долго его осуждать.

    К трансферу Леонардо Бонуччи можно относиться по-разному. Карикатурист Омар Момани уже представил его через набирающего силу красного дракона из «Игры престолов», преследующего засидевшийся на троне «Ювентус». Сестра Кьеллини выступила со скандальным заявлением о том, что деньги для Бонуччи оказались выше всего остального. В «Милане» Лео будет получать около семи миллионов евро в год по пятилетнему контракту. Его можно осуждать или поддерживать, но мимо такого трансфера точно нельзя пройти. Бонуччи – лицо и главная сила нового проекта. «Милану» в новом сезоне предстоит выступать в Лиге Европы. С таким составом клуб способен не только выиграть второстепенный еврокубок, но и действительно пошуметь в Италии.

    Почему пропал главный талант современного футбола

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Милан»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +355

      kvm5 22 июля 2017, 04:19

      хороший защитник-он в любой команде хороший

      0
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      Рейтинг: +21

      zhurzh 18 июля 2017, 11:17

      Как любитель итальянского футбола буду только рад конкуренции в Серии А. Чемпионат должен возвращать топовые позиции.
      Как болельщик Ювентуса признаю, что команда потеряла системообразующего игрока. Характер у Бонуччи сволочной, я думаю. Но львиная доля вины, на мой взгляд, лежит на Аллегри, к которому как к тренеру команды (и тренеру вообще) я отношусь крайне негативно.
      Не знаю, будет ли иметь трансфер ключевую роль, но сложности возникнут.
      Одно радует - не вернулся в Интер. Милан - скорее соперник, но никак не враг Юве

      0
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      Рейтинг: +112

      kanosa 16 июля 2017, 19:45

      Трансфер ТОП уровня. Мы ждем тебя великий сильный Милан

      3
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      Рейтинг: +11

      Алекс Бунин 15 июля 2017, 15:54

      Милан может сейчас и клуб с амбициями, но для Бонуччи это шаг назад в карьере. Шаг назад чтобы сделать два вперёд? Ну не знаю, пока Милан в этом плане загадка.

      1
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      Рейтинг: +12

      ЧакТЛТ 15 июля 2017, 09:58

      При всём уважении к Лео, в Юве он шёл после Кьелинни и Барцальи, другой вопрос, что он самый молодой в этой тройке, тут конечно, не поспоришь. Удачи на новом месте, мы в тебя верили

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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 15 июля 2017, 09:26

      Большая потеря. Надеюсь, у Юве получится залатать эту огромную брешь в своей обороне.

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