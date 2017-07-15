«Я думал, что это шутка». Самый важный трансфер лета состоялся в Италии

Между Бонуччи и «Ювентусом» становилось жарковато еще по ходу предыдущего сезона. В концовке матча с «Палермо» игрок поругался с Массимилиано Аллегри, после чего тренер обвинил его в неуважении к фанатам и самому клубу. Лео остался вне заявки «Ювентуса» на матч с «Порту» в Лиге чемпионов, а от конфликта пострадали оба его участника. Руководство «Ювентуса» поддержало решение тренера, но наложило на него штраф за саму ссору. «Мы уладили ситуацию, которая доставила беспокойства нам обоим. Все решения Аллегри направлены на пользу команды», – высказался позже Бонуччи. В той ситуации он отделался оплатой командного ужина.

Бонуччи отдал «Ювентусу» семь лет. Его откопали в скромном «Бари» за 15 миллионов евро, создав основу для убойного тройника с Кьеллини и Барцальи. Леонардо долго привыкал к новому для себя уровню, ошибался и привозил голы. Зато именно с «Ювентусом» Бонуччи выиграл шесть чемпионских титулов Серии А и три Кубка Италии. Полезен его прогресс оказался и для сборной Италии. Ее уже невозможно представить без Лео в составе. Бонуччи – харизматичный созидатель. Именно харизму выделял главным качеством итальянского защитника Антонио Конте. Это качество помогало обороне «Ювентуса» оставаться лучшей в Италии, а самому защитнику – совершенствоваться и преодолевать испытания.

В жизни Леонардо Бонуччи всегда мелькало много сложностей. Сам он признает, что вообще задумывался о завершении карьеры, когда смотрел на болезнь сына. «Я просто не мог думать о своей работе, ведь все мысли были с моим Маттео», – рассказывал Бонуччи о времени, проведенном вместе с ребенком в операционной. Его сын преодолел тяжелые испытания и своим характером явно пошел в отца. Однажды Бонуччи ударил по лицу грабителя, защищая семью. Его судили за причастность к договорному матчу, но оправдали. И это только те проблемы, которые Леонардо не создавал себе сам.

«Я думал, что это шутка. Даже не представлял, что такой переход вообще возможен», – прокомментировал трансфер Бонуччи в «Милан» легендарный форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро. Болельщики «Ювентуса» считают, что Лео предал их идеалы. Зато другой бывший футболист клуба Алессио Таккинарди призывает их раскрыть глаза и вникнуть в ситуацию. «Милан» – это самый амбициозный клуб Италии прямо сейчас. Представьте, что чувствовали болельщики «Наполи», когда Игуаин переходил в «Ювентус». Почувствуйте себя на их месте. Сейчас просто пришло время «Милана», – сказал Таккинарди. Интересно, что сам Бонуччи считается болельщиком «Ювентуса». Он даже поддерживал клуб с фанатской трибуны, когда не мог выходить на поле.

Противоречивость и своеобразная привлекательность трансфера Бонуччи подтверждаются тем, что воспитывался защитник в молодежке «Интера». Лео – десятый футболист, поигравший в «Интере», «Ювентусе» и «Милане». Миланцы заплатят за него 42 миллиона, растянув платежку на три года. За немаленькие деньги клуб получает одного из лучших защитников лиги в обновленную команду. Бонуччи – это уже игрок топ-уровня, своеобразная заявка на возвращение звездного «Милана». То, что в Италии появляется еще одна сила, скрывать больше нельзя. Местные журналисты называют новый «Милан» одним из потенциальных конкурентов «Ювентуса» в борьбе за скудетто.

При этом Бонуччи еще год назад мог оказаться в Англии. «Если бы я хотел уйти из «Ювентуса», то легко решился бы на это. Я даже учил английский язык», – рассказывал сам Лео еще по ходу прошедшего сезона. Пеп Гвардиола звал его в «Манчестер Сити», Антонио Конте – в «Челси». Тогда Бонуччи остался и помог «Ювентусу» дойти до финала Лиги чемпионов. На его решение повлияло мнение семьи, не захотевшей переезжать в другую страну. Через близких можно принимать и трансфер Лео в «Милан». Они уж точно помогли защитнику принять такое решение, хотя остальные будут еще долго его осуждать.

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К трансферу Леонардо Бонуччи можно относиться по-разному. Карикатурист Омар Момани уже представил его через набирающего силу красного дракона из «Игры престолов», преследующего засидевшийся на троне «Ювентус». Сестра Кьеллини выступила со скандальным заявлением о том, что деньги для Бонуччи оказались выше всего остального. В «Милане» Лео будет получать около семи миллионов евро в год по пятилетнему контракту. Его можно осуждать или поддерживать, но мимо такого трансфера точно нельзя пройти. Бонуччи – лицо и главная сила нового проекта. «Милану» в новом сезоне предстоит выступать в Лиге Европы. С таким составом клуб способен не только выиграть второстепенный еврокубок, но и действительно пошуметь в Италии.

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