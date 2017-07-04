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    Почему пропал главный талант современного футбола


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    Голосов: 11
    04.07.2017 15:20
    Он встречался с Неймаром, сравнивался с Месси и должен был стать новой звездой футбола. «Бомбардир» рассказывает о Хашиме Мастуре, который в 19 лет стал бесперспективным свободным агентом.

    В 15 лет Хашима Мастура признали самым талантливым футболистом мира по версии Wonderkids. В тройку вместе с ним вошли Юлиан Дракслер и Деннис Прат. На прошедшем Кубке конфедераций капитан сборной Германии Дракслер получил звание лучшего футболиста турнира. Прат неплохо котируется в Италии, где выступает за «Сампдорию». Мастур же расторг контракт с «Миланом» и вышел на рынок свободных агентов. Сейчас ему уже 19, а на профессиональном уровне не значится и десятка матчей.

    К основной команде «Милана» Мастур присоединился еще в 16 лет, а в сам клуб попал в 14. «Милан» заплатил за переход подростка 850 тысяч евро, уведя его из-под носа у скаутов «Интера». В тот момент Мастур уже завоевал внимание тех, кто хоть раз заходил на You Tube в поисках футбольных видео. Его сравнивали с Месси и Роналдиньо, а сам Хашим непринужденно заявлял, что ему даны отличные от других дриблинг и контроль мяча. Неймар подтвердит умения парня. Вместе со своим кумиром Мастур смог посоревноваться в футбольном фристайле.

    «Милан» делал на Мастуре рекламу и привлекал внимание. Возможно, это игрока и погубило. Хашим прошел через итальянские сборные разных возрастов, но в 16 лет принял решение о переходе в сборную Марокко. Удерживать его не стали, а пять минут игры за сборную так и остались единственными для Хашима на международном уровне. Еще одной его бедой стали травмы. Даже в молодежной команде Хашим играл лишь временами, а «Милан» всячески делал из него звезду.

    Мастур не смог глотнуть игрового воздуха и в испанской «Малаге», куда его сдавали с правом выкупа за пять миллионов евро. За сезон в Испании он отыграл всего шесть минут. Потом Хашим оказался в «Зволле», где провел всего пять матчей. Сейчас про Мастура забыли абсолютно все, а портал Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро. Мино Райола, давно взявший Хашима под свое крыло, наверняка будет бесконечно находить ему новые клубы. Но это уже не тот игрок, который мог изменить футбол и стать феноменом.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Goal
    Рейтинг: 3 Голосов: 11
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1289

      каа 16 сентября 2017, 21:29

      К Бердыеву его...через год не узнаете... через два будет стоить миллионы...

      0
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      Рейтинг: +113

      Ivan7107 5 июля 2017, 13:27

      Да есть еще шанс , по заголовку я думал ему там за 25! А ему ток 19 , много примеров таких что ближе к 30 начинали показывать хороший футбол.

      0
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      Рейтинг: +997

      egrrr 5 июля 2017, 13:00

      Посмотрел видео про него. Играет в приставку и чиаканит мяч. Где он на поле???

      1
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      Рейтинг: +997

      egrrr 5 июля 2017, 12:55

      К Карпину на матчтв его, в шоу кто хочет стать легионером

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 4 июля 2017, 18:27

      В первый и судя по всему в последний раз слышу это имя.

      2
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      Рейтинг: +36

      Juventus1897 4 июля 2017, 18:11

      "встречался с Неймаром"? хотя чему тут удивляться... футбол детка:)

      3
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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 4 июля 2017, 18:03

      Сколько таких ярлыков навешивают постоянно-"Мега звезда","Второй Месси" и т.д.,годам к 23-24 видно стал игрок таковым,какие ему авансы выдавали или нет,чего раньше времени языками цокать.Желаю парню удачи конечно,если не в футболе,то хотя бы в киберспорте,там у него есть перспективы))

      1
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 4 июля 2017, 17:30

      У него есть ещё время. Сейчас главное поверить в себя, найти клуб и зубами вгрызться в возможность играть. Не халявить, не ходить по дискотекам, а начать пахать. И всё получится, было бы желание.

      6
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 4 июля 2017, 17:14

      Трансфертная машина его породила, прожевала и выплюнула.... Воспрянуть будет сложно... Молодой, но травматичность и ореол неудачника поставили крест на карьере...

      3
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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 4 июля 2017, 16:00

      всего 19 лет, конечно есть шанс заиграть!

      4
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