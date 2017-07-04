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Почему пропал главный талант современного футбола

В 15 лет Хашима Мастура признали самым талантливым футболистом мира по версии Wonderkids. В тройку вместе с ним вошли Юлиан Дракслер и Деннис Прат. На прошедшем Кубке конфедераций капитан сборной Германии Дракслер получил звание лучшего футболиста турнира. Прат неплохо котируется в Италии, где выступает за «Сампдорию». Мастур же расторг контракт с «Миланом» и вышел на рынок свободных агентов. Сейчас ему уже 19, а на профессиональном уровне не значится и десятка матчей.

К основной команде «Милана» Мастур присоединился еще в 16 лет, а в сам клуб попал в 14. «Милан» заплатил за переход подростка 850 тысяч евро, уведя его из-под носа у скаутов «Интера». В тот момент Мастур уже завоевал внимание тех, кто хоть раз заходил на You Tube в поисках футбольных видео. Его сравнивали с Месси и Роналдиньо, а сам Хашим непринужденно заявлял, что ему даны отличные от других дриблинг и контроль мяча. Неймар подтвердит умения парня. Вместе со своим кумиром Мастур смог посоревноваться в футбольном фристайле.

«Милан» делал на Мастуре рекламу и привлекал внимание. Возможно, это игрока и погубило. Хашим прошел через итальянские сборные разных возрастов, но в 16 лет принял решение о переходе в сборную Марокко. Удерживать его не стали, а пять минут игры за сборную так и остались единственными для Хашима на международном уровне. Еще одной его бедой стали травмы. Даже в молодежной команде Хашим играл лишь временами, а «Милан» всячески делал из него звезду.

Мастур не смог глотнуть игрового воздуха и в испанской «Малаге», куда его сдавали с правом выкупа за пять миллионов евро. За сезон в Испании он отыграл всего шесть минут. Потом Хашим оказался в «Зволле», где провел всего пять матчей. Сейчас про Мастура забыли абсолютно все, а портал Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро. Мино Райола, давно взявший Хашима под свое крыло, наверняка будет бесконечно находить ему новые клубы. Но это уже не тот игрок, который мог изменить футбол и стать феноменом.

[poll id=1316]

Италия. Серия А Италия Милан Мастур Хашим
Комментарии (10)
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Busta Rhumes
1499173234
всего 19 лет, конечно есть шанс заиграть!
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insider_retro
1499177640
Трансфертная машина его породила, прожевала и выплюнула.... Воспрянуть будет сложно... Молодой, но травматичность и ореол неудачника поставили крест на карьере...
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Hala Madrid
1499178636
У него есть ещё время. Сейчас главное поверить в себя, найти клуб и зубами вгрызться в возможность играть. Не халявить, не ходить по дискотекам, а начать пахать. И всё получится, было бы желание.
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ДикийАлекс
1499180636
Сколько таких ярлыков навешивают постоянно-"Мега звезда","Второй Месси" и т.д.,годам к 23-24 видно стал игрок таковым,какие ему авансы выдавали или нет,чего раньше времени языками цокать.Желаю парню удачи конечно,если не в футболе,то хотя бы в киберспорте,там у него есть перспективы))
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Juventus1897
1499181073
"встречался с Неймаром"? хотя чему тут удивляться... футбол детка:)
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1499182035
В первый и судя по всему в последний раз слышу это имя.
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egrrr
1499248539
К Карпину на матчтв его, в шоу кто хочет стать легионером
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egrrr
1499248843
Посмотрел видео про него. Играет в приставку и чиаканит мяч. Где он на поле???
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Ivan7107
1499250445
Да есть еще шанс , по заголовку я думал ему там за 25! А ему ток 19 , много примеров таких что ближе к 30 начинали показывать хороший футбол.
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каа
1505586596
К Бердыеву его...через год не узнаете... через два будет стоить миллионы...
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