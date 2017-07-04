Почему пропал главный талант современного футбола

В 15 лет Хашима Мастура признали самым талантливым футболистом мира по версии Wonderkids. В тройку вместе с ним вошли Юлиан Дракслер и Деннис Прат. На прошедшем Кубке конфедераций капитан сборной Германии Дракслер получил звание лучшего футболиста турнира. Прат неплохо котируется в Италии, где выступает за «Сампдорию». Мастур же расторг контракт с «Миланом» и вышел на рынок свободных агентов. Сейчас ему уже 19, а на профессиональном уровне не значится и десятка матчей.

К основной команде «Милана» Мастур присоединился еще в 16 лет, а в сам клуб попал в 14. «Милан» заплатил за переход подростка 850 тысяч евро, уведя его из-под носа у скаутов «Интера». В тот момент Мастур уже завоевал внимание тех, кто хоть раз заходил на You Tube в поисках футбольных видео. Его сравнивали с Месси и Роналдиньо, а сам Хашим непринужденно заявлял, что ему даны отличные от других дриблинг и контроль мяча. Неймар подтвердит умения парня. Вместе со своим кумиром Мастур смог посоревноваться в футбольном фристайле.

«Милан» делал на Мастуре рекламу и привлекал внимание. Возможно, это игрока и погубило. Хашим прошел через итальянские сборные разных возрастов, но в 16 лет принял решение о переходе в сборную Марокко. Удерживать его не стали, а пять минут игры за сборную так и остались единственными для Хашима на международном уровне. Еще одной его бедой стали травмы. Даже в молодежной команде Хашим играл лишь временами, а «Милан» всячески делал из него звезду.

Мастур не смог глотнуть игрового воздуха и в испанской «Малаге», куда его сдавали с правом выкупа за пять миллионов евро. За сезон в Испании он отыграл всего шесть минут. Потом Хашим оказался в «Зволле», где провел всего пять матчей. Сейчас про Мастура забыли абсолютно все, а портал Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро. Мино Райола, давно взявший Хашима под свое крыло, наверняка будет бесконечно находить ему новые клубы. Но это уже не тот игрок, который мог изменить футбол и стать феноменом.

[poll id=1316]