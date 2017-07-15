Мостовой: «Команде Семина вновь чего-то не хватило»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что «Спартак» заслуженно одержал победу в матче за Суперкубок России над «Локомотивом». Он отметил в составе победителей Квинси Промеса, Зе Луиша и Луиса Адриано.

«Считаю, что «Спартак» был ближе к победе, чем «Локомотив». Красно-белые владели преимуществом. У команды Карреры было больше моментов. «Локомотив» надеялся на контратаку. Об этом говорили еще до игры, с чем я согласен.

На мой взгляд, красно-белые заслуженно выиграли трофей. «Спартак» мог решить все вопросы в основное время. Хотя, отмечу, что у «Локо» были моменты при счете 0:0. Вспомнить хотя бы удар Фарфана в первом тайме.

Команде Юрия Семина вновь чего-то не хватило. Возможно, свежести. С другой стороны, это странно, чемпионат ведь только начитается. Вообще, о «Спартаке» пишут каждый день, и мы хоть какое-то имеем представление о подготовке красно-белых, чего не скажешь о «Локо». Команда-загадка, о которой ничего не слышно.

Нет, я не считаю, что отсутствие Чорлуки и Виталия Денисова сыграли ключевую роль. У «Спартака» тоже отсутствовали ведущие игроки – Зобнин продолжает восстановление, Самедов получил травму.

В очередной раз я убедился, что лидерами «Спартака» являются Промес и Зе Луиш. Даже Луис Адриано заиграл. Когда он только перешел в «Спартак», это был совсем другой нападающий. Видимо, бразилец набрал форму и полностью адаптировался в команде. Понравилась ли мне его игра? Сегодня – да. Видел, как он рвался к мячу, а не просто стоял и ждал передачи», – заявил Мостовой.

Матч Суперкубка России «Спартак» – «Локомотив» закончился в дополнительное время со счетом 2:1.