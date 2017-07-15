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    Мостовой: «Команде Семина вновь чего-то не хватило»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что «Спартак» заслуженно одержал победу в матче за Суперкубок России над «Локомотивом». Он отметил в составе победителей Квинси Промеса, Зе Луиша и Луиса Адриано.

    «Считаю, что «Спартак» был ближе к победе, чем «Локомотив». Красно-белые владели преимуществом. У команды Карреры было больше моментов. «Локомотив» надеялся на контратаку. Об этом говорили еще до игры, с чем я согласен.

    На мой взгляд, красно-белые заслуженно выиграли трофей. «Спартак» мог решить все вопросы в основное время. Хотя, отмечу, что у «Локо» были моменты при счете 0:0. Вспомнить хотя бы удар Фарфана в первом тайме.

    Команде Юрия Семина вновь чего-то не хватило. Возможно, свежести. С другой стороны, это странно, чемпионат ведь только начитается. Вообще, о «Спартаке» пишут каждый день, и мы хоть какое-то имеем представление о подготовке красно-белых, чего не скажешь о «Локо». Команда-загадка, о которой ничего не слышно.

    Нет, я не считаю, что отсутствие Чорлуки и Виталия Денисова сыграли ключевую роль. У «Спартака» тоже отсутствовали ведущие игроки – Зобнин продолжает восстановление, Самедов получил травму.

    В очередной раз я убедился, что лидерами «Спартака» являются Промес и Зе Луиш. Даже Луис Адриано заиграл. Когда он только перешел в «Спартак», это был совсем другой нападающий. Видимо, бразилец набрал форму и полностью адаптировался в команде. Понравилась ли мне его игра? Сегодня – да. Видел, как он рвался к мячу, а не просто стоял и ждал передачи», – заявил Мостовой.

    Матч Суперкубка России «Спартак» – «Локомотив» закончился в дополнительное время со счетом 2:1.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.07.2017 09:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 16 июля 2017, 10:36

      Антоха Миранчук минут 15 уже переодетый возле бровки стоял, вышел только после того, как нам забили.. Вопрос: какого ... ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +108

      Fedor4uk 15 июля 2017, 13:27

      Судья конечно редкостная редиска,но и Локо в атаке мертвейший!Семину пора на пенсию и это факт,когда он уже сам это поймет!(болела Локо)

      0
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      Рейтинг: +37

      раптор62 15 июля 2017, 12:11

      шпалычу опять что то не хватило зарядить игроков
      хотя вчера паравозы бились

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 15 июля 2017, 11:25

      Команде Юрия Семина вновь чего-то не хватило...
      Мостовой: Вижу, что-то не так,
      Наверно потому, что Локомотив не Спартак.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 июля 2017, 09:22

      Наверно тренера нормального и форварда пожалуй.

      3
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