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Мостовой: «Команде Семина вновь чего-то не хватило»

15 июля 2017, 09:05
5

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что «Спартак» заслуженно одержал победу в матче за Суперкубок России над «Локомотивом». Он отметил в составе победителей Квинси Промеса, Зе Луиша и Луиса Адриано.

«Считаю, что «Спартак» был ближе к победе, чем «Локомотив». Красно-белые владели преимуществом. У команды Карреры было больше моментов. «Локомотив» надеялся на контратаку. Об этом говорили еще до игры, с чем я согласен.

На мой взгляд, красно-белые заслуженно выиграли трофей. «Спартак» мог решить все вопросы в основное время. Хотя, отмечу, что у «Локо» были моменты при счете 0:0. Вспомнить хотя бы удар Фарфана в первом тайме.

Команде Юрия Семина вновь чего-то не хватило. Возможно, свежести. С другой стороны, это странно, чемпионат ведь только начитается. Вообще, о «Спартаке» пишут каждый день, и мы хоть какое-то имеем представление о подготовке красно-белых, чего не скажешь о «Локо». Команда-загадка, о которой ничего не слышно.

Нет, я не считаю, что отсутствие Чорлуки и Виталия Денисова сыграли ключевую роль. У «Спартака» тоже отсутствовали ведущие игроки – Зобнин продолжает восстановление, Самедов получил травму.

В очередной раз я убедился, что лидерами «Спартака» являются Промес и Зе Луиш. Даже Луис Адриано заиграл. Когда он только перешел в «Спартак», это был совсем другой нападающий. Видимо, бразилец набрал форму и полностью адаптировался в команде. Понравилась ли мне его игра? Сегодня – да. Видел, как он рвался к мячу, а не просто стоял и ждал передачи», – заявил Мостовой.

Матч Суперкубка России «Спартак» – «Локомотив» закончился в дополнительное время со счетом 2:1.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Мостовой Александр
Комментарии (5)
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Диктор
1500099744
Наверно тренера нормального и форварда пожалуй.
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subbotaspartak
1500107138
Команде Юрия Семина вновь чего-то не хватило... Мостовой: Вижу, что-то не так, Наверно потому, что Локомотив не Спартак.
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раптор62
1500109900
шпалычу опять что то не хватило зарядить игроков хотя вчера паравозы бились
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Fedor4uk
1500114422
Судья конечно редкостная редиска,но и Локо в атаке мертвейший!Семину пора на пенсию и это факт,когда он уже сам это поймет!(болела Локо)
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Diesel133
1500190578
Антоха Миранчук минут 15 уже переодетый возле бровки стоял, вышел только после того, как нам забили.. Вопрос: какого ... ?
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