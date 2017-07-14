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  • В «Краснодаре» заявили, что клуб не имеет предложений от других команд по Смолову

В «Краснодаре» заявили, что клуб не имеет предложений от других команд по Смолову

14 июля 2017, 17:35
3

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что клуб не имеет предложений от других команд по поводу нападающего Федора Смолова.

Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего россиянина заинтересованы «Спартак» и «Зенит».

«Негоже комментировать слухи, которые отправляют куда-то нашего футболиста. Особенно мне нравятся журналисты, которые все время хотят отправить наших сильнейших футболистов из России за рубеж. Почему мы должны думать о том, чтобы наш чемпионат был слабее? Тогда, наверное, Сергей Николаевич должен был построить хороший стадион за границей. Так что это вообще неприемлемо.

Федор Смолов наш футболист. У него есть опция, за которую он может теоретически уйти, но у нас никаких предложений нет, поэтому все эти разговоры – это все инсинуации со стороны», – сказал Хашиг.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (3)
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Бугимен
1500043523
На следующий год, Федя может уйди в другой клуб !
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nik55
1500045599
жалко что пропадает хороший игрок--роста нет
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paracetamol
1500046927
Кому криволапый Федька за 30 евролямов нужен? Сегодня играет, месяц стоит как истукан, да еще травматичный.
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