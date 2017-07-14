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    В «Краснодаре» заявили, что клуб не имеет предложений от других команд по Смолову

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что клуб не имеет предложений от других команд по поводу нападающего Федора Смолова.

    Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего россиянина заинтересованы «Спартак» и «Зенит».

    «Негоже комментировать слухи, которые отправляют куда-то нашего футболиста. Особенно мне нравятся журналисты, которые все время хотят отправить наших сильнейших футболистов из России за рубеж. Почему мы должны думать о том, чтобы наш чемпионат был слабее? Тогда, наверное, Сергей Николаевич должен был построить хороший стадион за границей. Так что это вообще неприемлемо.

    Федор Смолов наш футболист. У него есть опция, за которую он может теоретически уйти, но у нас никаких предложений нет, поэтому все эти разговоры – это все инсинуации со стороны», – сказал Хашиг.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.07.2017 17:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 14 июля 2017, 18:42

      Кому криволапый Федька за 30 евролямов нужен? Сегодня играет, месяц стоит как истукан, да еще травматичный.

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      Рейтинг: +8019

      nik55 14 июля 2017, 18:19

      жалко что пропадает хороший игрок--роста нет

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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 14 июля 2017, 17:45

      На следующий год, Федя может уйди в другой клуб !

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