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Бердыев: «Ерохин и Полоз хотели перейти именно в «Рубин»

14 июля 2017, 17:25
14

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев заявил, что полузащитники Александр Ерохин и Дмитрий Полоз были близки к переходам в казанский клуб, но руководство команды не смогло урегулировать финансовые вопросы.

Напомним, оба игрока, с которыми Бердыев работал в «Ростове», этим летом перешли в «Зенит».

«Что касается Ерохина и Полоза, ребята хотели перейти именно в казанский клуб. Но финансовые возможности «Рубина» не позволили нам конкурировать с «Зенитом». Это связано в том числе с соблюдением правил фэйр-плей», – сказал Бердыев.

Источник: «Реальное время»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Полоз Дмитрий Ерохин Александр Бердыев Курбан
Комментарии (14)
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turist82
1500042811
Если б хотели перейти именно в Рубин то перешли бы. А раз зенит переманил деньгами, то значит хотели просто больше денег...клуб тут значения уже не имеет
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ALeX-161-rus
1500042853
Что-то нестыковочка выходит. В Зенит ушли свободными агентами, а в Рубин хотели пойти с контрактом на руках с Ростовом? И Рубин не смог бы обойти тогда финансовый фп. Значит я был прав,Голубев хуйло себе пригрел бабло за них.
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Tajik-za Zenit
1500043273
Чо это получается хотели к Бердыеву но выбрали деньги
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paracetamol
1500043308
Накупили г-на в прошлом году, вот тебе и файр-плей!
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Евгений wolf
1500043470
помечтал бердыев..а выбрали они то что и хотели...
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семёнычев
1500043692
Помотыляются года два, да придут... Рязанцев вон в Амкар с радостью бросился, а было время, тоже считал, что в Зените лавки мёдом намазаны...
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paparazzi-kazan
1500043842
Бабосы рулят футболом , "Газпром " бы лучше деньги вкладывал в газофикацию деревень и сел в Сибири.
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Asbjorn
1500044573
хотели бы-перешли,и деньги тут не решили бы главной роли
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Garrincha58
1500046657
ничего через год перейдут
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