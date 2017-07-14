Бердыев: «Ерохин и Полоз хотели перейти именно в «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев заявил, что полузащитники Александр Ерохин и Дмитрий Полоз были близки к переходам в казанский клуб, но руководство команды не смогло урегулировать финансовые вопросы.

Напомним, оба игрока, с которыми Бердыев работал в «Ростове», этим летом перешли в «Зенит».

«Что касается Ерохина и Полоза, ребята хотели перейти именно в казанский клуб. Но финансовые возможности «Рубина» не позволили нам конкурировать с «Зенитом». Это связано в том числе с соблюдением правил фэйр-плей», – сказал Бердыев.