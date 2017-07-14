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    Бердыев: «Ерохин и Полоз хотели перейти именно в «Рубин»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев заявил, что полузащитники Александр Ерохин и Дмитрий Полоз были близки к переходам в казанский клуб, но руководство команды не смогло урегулировать финансовые вопросы.

    Напомним, оба игрока, с которыми Бердыев работал в «Ростове», этим летом перешли в «Зенит».

    «Что касается Ерохина и Полоза, ребята хотели перейти именно в казанский клуб. Но финансовые возможности «Рубина» не позволили нам конкурировать с «Зенитом». Это связано в том числе с соблюдением правил фэйр-плей», – сказал Бердыев.

    Источник: «Реальное время»

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    14.07.2017 17:25
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 июля 2017, 18:37

      ничего через год перейдут

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 июля 2017, 18:02

      хотели бы-перешли,и деньги тут не решили бы главной роли

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 14 июля 2017, 17:50

      Бабосы рулят футболом , "Газпром " бы лучше деньги вкладывал в газофикацию деревень и сел в Сибири.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +59

      Diman88888 > paparazzi-kazan 14 июля 2017, 17:54

      А зачем им это?Лучше в Европу продать,денег поиметь,а люди пусть с газовыми баллонами сидят

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 > paparazzi-kazan 14 июля 2017, 18:33

      Мгу, мы с 2001 г. ждём газ, и не известно дождёмся ли.

      0
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      ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol > paparazzi-kazan 14 июля 2017, 19:22

      В Сибири в деревнях дровами топят. Леса кругом завались и дешево. Так что ты опять мимо.

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol > Alek7183 14 июля 2017, 19:23

      Скиньтесь и проведите. Какая проблема?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > paracetamol 15 июля 2017, 09:16

      Мало денег, да и смысл не в этом 2 северных потока, турецкий и в китай, а своим газа нет.

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 14 июля 2017, 17:48

      Помотыляются года два, да придут... Рязанцев вон в Амкар с радостью бросился, а было время, тоже считал, что в Зените лавки мёдом намазаны...

      1
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      Рейтинг: +52

      Евгений wolf 14 июля 2017, 17:44

      помечтал бердыев..а выбрали они то что и хотели...

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 14 июля 2017, 17:41

      Накупили г-на в прошлом году, вот тебе и файр-плей!

      1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 14 июля 2017, 17:41

      Чо это получается хотели к Бердыеву но выбрали деньги

      0
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 14 июля 2017, 17:34

      Что-то нестыковочка выходит. В Зенит ушли свободными агентами, а в Рубин хотели пойти с контрактом на руках с Ростовом?
      И Рубин не смог бы обойти тогда финансовый фп.
      Значит я был прав,Голубев хуйло себе пригрел бабло за них.

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      Рейтинг: +2697

      turist82 14 июля 2017, 17:33

      Если б хотели перейти именно в Рубин то перешли бы. А раз зенит переманил деньгами, то значит хотели просто больше денег...клуб тут значения уже не имеет

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