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    Нагатомо ждет решения Спаллети

    Защитник «Интера» Юто Нагатомо готов покинуть Милан, если в будущем сезоне на него не будет рассчитывать новый главный тренер команды Лучано Спаллетти.

    «Спаллетти великий тренер. У него потрясающая харизма и сильный характер. У него менталитет победителя. Я был приятно удивлен занятиями на его тренировках, на них всегда очень весело.

    Если клуб или главный тренер скажут мне, что я больше не нужен, то я уйду. Но пока не могу сказать этого, у меня нет никакой конкретной информации на этот счет. Если они по-прежнему на меня рассчитывают, это не может не радовать», – сказал Нагатомо.

    В прошедшем сезоне 30-летний японец провел в составе своего клуба в итальянской Серии А 16 матчей, в которых отметился лишь двумя желтыми карточками.

    Источник: Football Italia

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    14.07.2017 09:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +151

      rerih 14 июля 2017, 17:18

      А было время зажигал...неужели сдулся!?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 14 июля 2017, 11:01

      Ну да всего лишь двумя желтыми карточками....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +156

      Adekvat07 14 июля 2017, 10:53

      Я думаю на трансфер этот шлак

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