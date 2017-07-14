Нагатомо ждет решения Спаллети

Защитник «Интера» Юто Нагатомо готов покинуть Милан, если в будущем сезоне на него не будет рассчитывать новый главный тренер команды Лучано Спаллетти.

«Спаллетти великий тренер. У него потрясающая харизма и сильный характер. У него менталитет победителя. Я был приятно удивлен занятиями на его тренировках, на них всегда очень весело.

Если клуб или главный тренер скажут мне, что я больше не нужен, то я уйду. Но пока не могу сказать этого, у меня нет никакой конкретной информации на этот счет. Если они по-прежнему на меня рассчитывают, это не может не радовать», – сказал Нагатомо.

В прошедшем сезоне 30-летний японец провел в составе своего клуба в итальянской Серии А 16 матчей, в которых отметился лишь двумя желтыми карточками.