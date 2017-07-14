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    Веденеев: «От нынешнего «Зенита» пока лучше вообще ничего не ждать»

    Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев поделился своими ожиданиями от нового сезона, который стартует уже на этой неделе матчем за Суперкубок России, а уже на следующей уже состоятся игры чемпионата России.

    «От нынешнего «Зенита» пока лучше вообще ничего не ждать… Проведут первый официальный матч – тогда и поговорим, во что играла команда. Потому что по объективным причинам усиление после прошлого сезона не может быть таким, каким оно получалось в 2007-м, 208-м, 2009-м и так далее, когда каждый год просто пачками появлялись игроки высокого класса. И не только иностранцы – Дани, Тимощук, но и русские – Анюков, Зырянов, Погребняк... Все лучшие игроки тогда появлялись в «Зените». Сейчас такого не происходит, а русских качественных футболистов, кем можно было бы усилить команду, на рынке вообще нет.

    Халк с Гараем – это были вообще пики зенитовских трансферов. Любой сегодняшний переход будет заведомо слабее этих. Как будут в этой ситуации выкручиваться тренеры «Зенита», для меня пока загадка. Учитывая задачи, которые стоят перед командой, мы можем что-то высмотреть только после ее матчей. Ну кто мог предположить, что «Зенит» будет так плохо играть во второй половине прошедшего сезона? Что ни матч – то хуже предыдущего?

    Вспоминаю, что при Виллаш-Боаше команда никогда не играла два плохих матча подряд. Да, были провалы, но потом «Зенит» собирался и просто рвал соперников. Словно другая команда выходила – собранная, сконцентрированная, все правильно делающая, не смотря на лимиты и на все дела. В прошлом году уже такого не происходило. Да, выигрывали, но сама игра команды становилась все хуже и хуже.

    Непонятно. Все накапливалось, как ком. Задачи никто не отменял, а «Зенит» совершенно не был способен бороться. Точнее не команда в целом, а большинство ее игроков оказались не готовы к борьбе. Когда у тебя в составе игроки сборных Халк, Гарай, Витсель и другие, то провал одного не добежавшего, не доборовшегося не так очевиден. А когда их уже нет, то нужно впахивать всем, бороться каждому, но выяснялось, что делать это и некому. Молодежь не обучена, а те, кому за 30, просто уже не в силах», – сказал Веденеев.

    В матче первого тура российской Премьер-лиги «Зениту» предстоит отправиться на Дальний Восток, где пройдет матч со «СКА-Хабаровском». Игра состоится в воскресенье, 16 июля, в 11:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    14.07.2017 06:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 июля 2017, 14:12

      Это как купил машину, но первый год на ней ездить нельзя?
      А зачем я деньги вкладывал, друзья?
      По мне конечно пусть они тренируются,
      За это время у нас может отрыв образуется.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo > subbotaspartak 14 июля 2017, 16:20

      Да это не проблема, команда проходит через радикальные реформы, нужно дать время чтобы усилится, сыграться, наладить связи и т.д., нам сейчас нужно хорошо выступить в лиге Европы а в чемпе получится выиграть - хорошо, не получится и второе место сойдёт, главное в ЛЧ выйти, а вот там и поговорим

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 июля 2017, 10:45

      Да если честно-мы вообще ничего не ждем от газпромовской команды.

      0
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      Рейтинг: +13

      dnestryane > Диктор 14 июля 2017, 14:14

      От свиней тоже ничего не ждем. Сейчас в группе с общим счетом проиграют 1:18. И на 15 лет опять на перерыв без европы и трофеев.

      1
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      Рейтинг: -13

      Popularov 14 июля 2017, 10:00

      Веденеев: «От нынешнего «Зенита» пока лучше вообще ничего не ждать».
      Надо ЖДАТЬ судейских подарочек от арбитров, которые, на блюдечке с голубой каёмочкой, будут преподносить Зениту три очка за каждую игру!
      А игроки зенита будут спать на ходу и пешком ходить по полю!
      А зачем бегать, когда за игроков Зенита всю ЧЕРНОВУЮ работу сделают арбитры!
      Пусть лошади бегают, а игроки Зенита будут КОСЯЧИТЬ и красоваться в соц сетях на "радость" Черчесову и Манчини!
      Не для того Фурсенко в Зените назначили, чтобы Федун ногами открывал судейские комнаты, как в прошлом сезоне!
      Но судейские скандалы будут!
      Пока не наведут порядок в судействе, не видать Зениту первого места и Лиги чемпионов как своих двух газпромовских УШЕЙ!!!
      Федун уже навёл ПОЛНЫЙ судейский "порядок" в нашем чемпионате и вот вам СКАНДАЛЬНЫЙ результат.
      Спартак в Лиге чемпионов, а Зенит ПОЛЕТЕЛ МИМО и без золота!!!
      Федун ДОВОЛЕН и СКАЛИТ зубы, а Луческу, Миллеру и Зениту не до смеха!!!
      Не для того Фурсенко назначили в Зенит, чтобы Федун продолжал СКАНДАЛЬНЫЙ судейский БАНКЕТ в новом сезоне 2017/18!
      Не всё федуновскому КОТУ скандальная судейская масленница!
      Фурсенко ОТПЛАТИТ Спартаку и Федуну той же скандальной монетой!
      Последним смеётся тот, кто смеётся без последствий, а последствия для Спартака и Федуна ПЕЧАЛЬНЫЕ!
      Спартак не будет чемпионом в новом сезоне 2017/18!
      Максимум, что грозит Спартаку, это 4-е место!
      Это в лучшем случае, а в худшем 8-е!
      Вот тогда и посмотрим, как и чему Федун будет радоваться!

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 июля 2017, 08:41

      кризис явно затянулся да и пока не видно начала его окончания,он просто продолжается, лично я тоже ничего не жду,а с чего вдруг что то изменится игроки те же тренер Манчини не внушает доверия,а выиграть ЧР не велика заслуга

      0
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа > Garrincha58 14 июля 2017, 09:22

      8 покупок уже, а игроки те же?

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