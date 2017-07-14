Веденеев: «От нынешнего «Зенита» пока лучше вообще ничего не ждать»

Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев поделился своими ожиданиями от нового сезона, который стартует уже на этой неделе матчем за Суперкубок России, а уже на следующей уже состоятся игры чемпионата России.

«От нынешнего «Зенита» пока лучше вообще ничего не ждать… Проведут первый официальный матч – тогда и поговорим, во что играла команда. Потому что по объективным причинам усиление после прошлого сезона не может быть таким, каким оно получалось в 2007-м, 208-м, 2009-м и так далее, когда каждый год просто пачками появлялись игроки высокого класса. И не только иностранцы – Дани, Тимощук, но и русские – Анюков, Зырянов, Погребняк... Все лучшие игроки тогда появлялись в «Зените». Сейчас такого не происходит, а русских качественных футболистов, кем можно было бы усилить команду, на рынке вообще нет.

Халк с Гараем – это были вообще пики зенитовских трансферов. Любой сегодняшний переход будет заведомо слабее этих. Как будут в этой ситуации выкручиваться тренеры «Зенита», для меня пока загадка. Учитывая задачи, которые стоят перед командой, мы можем что-то высмотреть только после ее матчей. Ну кто мог предположить, что «Зенит» будет так плохо играть во второй половине прошедшего сезона? Что ни матч – то хуже предыдущего?

Вспоминаю, что при Виллаш-Боаше команда никогда не играла два плохих матча подряд. Да, были провалы, но потом «Зенит» собирался и просто рвал соперников. Словно другая команда выходила – собранная, сконцентрированная, все правильно делающая, не смотря на лимиты и на все дела. В прошлом году уже такого не происходило. Да, выигрывали, но сама игра команды становилась все хуже и хуже.

Непонятно. Все накапливалось, как ком. Задачи никто не отменял, а «Зенит» совершенно не был способен бороться. Точнее не команда в целом, а большинство ее игроков оказались не готовы к борьбе. Когда у тебя в составе игроки сборных Халк, Гарай, Витсель и другие, то провал одного не добежавшего, не доборовшегося не так очевиден. А когда их уже нет, то нужно впахивать всем, бороться каждому, но выяснялось, что делать это и некому. Молодежь не обучена, а те, кому за 30, просто уже не в силах», – сказал Веденеев.

В матче первого тура российской Премьер-лиги «Зениту» предстоит отправиться на Дальний Восток, где пройдет матч со «СКА-Хабаровском». Игра состоится в воскресенье, 16 июля, в 11:00 по московскому времени.