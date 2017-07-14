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  • Веденеев: «От нынешнего «Зенита» пока лучше вообще ничего не ждать»

Веденеев: «От нынешнего «Зенита» пока лучше вообще ничего не ждать»

14 июля 2017, 06:54
7

Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев поделился своими ожиданиями от нового сезона, который стартует уже на этой неделе матчем за Суперкубок России, а уже на следующей уже состоятся игры чемпионата России.

«От нынешнего «Зенита» пока лучше вообще ничего не ждать… Проведут первый официальный матч – тогда и поговорим, во что играла команда. Потому что по объективным причинам усиление после прошлого сезона не может быть таким, каким оно получалось в 2007-м, 208-м, 2009-м и так далее, когда каждый год просто пачками появлялись игроки высокого класса. И не только иностранцы – Дани, Тимощук, но и русские – Анюков, Зырянов, Погребняк... Все лучшие игроки тогда появлялись в «Зените». Сейчас такого не происходит, а русских качественных футболистов, кем можно было бы усилить команду, на рынке вообще нет.

Халк с Гараем – это были вообще пики зенитовских трансферов. Любой сегодняшний переход будет заведомо слабее этих. Как будут в этой ситуации выкручиваться тренеры «Зенита», для меня пока загадка. Учитывая задачи, которые стоят перед командой, мы можем что-то высмотреть только после ее матчей. Ну кто мог предположить, что «Зенит» будет так плохо играть во второй половине прошедшего сезона? Что ни матч – то хуже предыдущего?

Вспоминаю, что при Виллаш-Боаше команда никогда не играла два плохих матча подряд. Да, были провалы, но потом «Зенит» собирался и просто рвал соперников. Словно другая команда выходила – собранная, сконцентрированная, все правильно делающая, не смотря на лимиты и на все дела. В прошлом году уже такого не происходило. Да, выигрывали, но сама игра команды становилась все хуже и хуже.

Непонятно. Все накапливалось, как ком. Задачи никто не отменял, а «Зенит» совершенно не был способен бороться. Точнее не команда в целом, а большинство ее игроков оказались не готовы к борьбе. Когда у тебя в составе игроки сборных Халк, Гарай, Витсель и другие, то провал одного не добежавшего, не доборовшегося не так очевиден. А когда их уже нет, то нужно впахивать всем, бороться каждому, но выяснялось, что делать это и некому. Молодежь не обучена, а те, кому за 30, просто уже не в силах», – сказал Веденеев.

В матче первого тура российской Премьер-лиги «Зениту» предстоит отправиться на Дальний Восток, где пройдет матч со «СКА-Хабаровском». Игра состоится в воскресенье, 16 июля, в 11:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (7)
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Garrincha58
1500010882
кризис явно затянулся да и пока не видно начала его окончания,он просто продолжается, лично я тоже ничего не жду,а с чего вдруг что то изменится игроки те же тренер Манчини не внушает доверия,а выиграть ЧР не велика заслуга
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Popularov
1500015628
Веденеев: «От нынешнего «Зенита» пока лучше вообще ничего не ждать». Надо ЖДАТЬ судейских подарочек от арбитров, которые, на блюдечке с голубой каёмочкой, будут преподносить Зениту три очка за каждую игру! А игроки зенита будут спать на ходу и пешком ходить по полю! А зачем бегать, когда за игроков Зенита всю ЧЕРНОВУЮ работу сделают арбитры! Пусть лошади бегают, а игроки Зенита будут КОСЯЧИТЬ и красоваться в соц сетях на "радость" Черчесову и Манчини! Не для того Фурсенко в Зените назначили, чтобы Федун ногами открывал судейские комнаты, как в прошлом сезоне! Но судейские скандалы будут! Пока не наведут порядок в судействе, не видать Зениту первого места и Лиги чемпионов как своих двух газпромовских УШЕЙ!!! Федун уже навёл ПОЛНЫЙ судейский "порядок" в нашем чемпионате и вот вам СКАНДАЛЬНЫЙ результат. Спартак в Лиге чемпионов, а Зенит ПОЛЕТЕЛ МИМО и без золота!!! Федун ДОВОЛЕН и СКАЛИТ зубы, а Луческу, Миллеру и Зениту не до смеха!!! Не для того Фурсенко назначили в Зенит, чтобы Федун продолжал СКАНДАЛЬНЫЙ судейский БАНКЕТ в новом сезоне 2017/18! Не всё федуновскому КОТУ скандальная судейская масленница! Фурсенко ОТПЛАТИТ Спартаку и Федуну той же скандальной монетой! Последним смеётся тот, кто смеётся без последствий, а последствия для Спартака и Федуна ПЕЧАЛЬНЫЕ! Спартак не будет чемпионом в новом сезоне 2017/18! Максимум, что грозит Спартаку, это 4-е место! Это в лучшем случае, а в худшем 8-е! Вот тогда и посмотрим, как и чему Федун будет радоваться!
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Диктор
1500018307
Да если честно-мы вообще ничего не ждем от газпромовской команды.
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subbotaspartak
1500030756
Это как купил машину, но первый год на ней ездить нельзя? А зачем я деньги вкладывал, друзья? По мне конечно пусть они тренируются, За это время у нас может отрыв образуется.
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