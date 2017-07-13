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    Источник: «Милан» и «Ювентус» подтвердили трансфер Бонуччи

    Сегодня «Бомбардир» писал о том, что переход защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в «Милан» практически завершен. Итальянский журналист Антонио Бариллья сообщил подробности сделки.

    «До трансфера остается все меньше и меньше. Представители «Милана» и «Ювентуса» подтвердили ведение переговоров. Скоро будет объявлено о переходе», – написал работник Corriere dello Sport в твиттере.

    Миланская сторона хочет заполучить 30-летнего Бонуччи как можно скорее, чтобы включить его в заявку на предсезонный тур по Китаю. В минувшем сезоне Бонуччи принял участие в 45-ти матчах всех турниров за «бьянконери», забив пять голов и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Италии в 45 миллионов евро.

    Источник: Twitter

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    13.07.2017 23:49
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +9

      Аркадий Паровозов00 13 августа 2017, 02:33

      это хорошо

      0
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 14 июля 2017, 01:59

      Милан пытается вернуться в евро кубки,но а Боннучи успехов.

      0
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      Рейтинг: +342

      romvad 14 июля 2017, 01:49

      Футбол существует не 3 года, о которых имеет познания большинство комментаторов, а значительно дольше. Еще относительно недавно было время, когда Милан был намного круче Юве и Барсы и выносил вперед ногами Реал и МЮ в еврокубках. И сегодня нет никаких причин сомневаться в том, что эти времена рано или поздно вернутся.

      1
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      Рейтинг: +201

      falanor 14 июля 2017, 00:41

      человека хотела купить вся Европа начиная от Челси и заканчивая Реалом, а он мало того что ушел к конкурентам по чемпионату, так еще и променял 6 кратного чемпиона Италии за последние 6 лет и финалиста ЛЧ на команду которая уже лет 5-7 дышет на лад и борется за зону ЛЕ. ээээмм а зачем?

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      Рейтинг: +8

      luka02 > falanor 14 июля 2017, 00:51

      а за тем мой друг, что Милан тебе не команда середняк, Милан- это легендарная команда. Бонуччи видит в команде преспективу и поэтому переходит, а в ювентусе у него одни сканадалы.

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > falanor 14 июля 2017, 00:53

      Финал ЛЧ показал, что бонуччи слегка переоценен, уверен если бы реал, барса или челси действительно его захотели они бы просто дали больше денег! а так все в нем разочаровались немножко, а для милана в самый раз, вЛЧ им не выступать, а для серии а бонуччи згодится. Тот же ювентус после финала ЛЧ в бонуччи разочаровался, вот и выставил его на трансфер.

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > luka02 14 июля 2017, 00:53

      ))))

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > falanor 14 июля 2017, 01:00

      Харизма, друг мой..харизма).

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > luka02 14 июля 2017, 01:00

      Поддерживаю, Милан возрождается, наконец-то..

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 14 июля 2017, 00:06

      Замечательно, Милан, вперёд!

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