Источник: «Милан» и «Ювентус» подтвердили трансфер Бонуччи

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что переход защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в «Милан» практически завершен. Итальянский журналист Антонио Бариллья сообщил подробности сделки.

«До трансфера остается все меньше и меньше. Представители «Милана» и «Ювентуса» подтвердили ведение переговоров. Скоро будет объявлено о переходе», – написал работник Corriere dello Sport в твиттере.

Миланская сторона хочет заполучить 30-летнего Бонуччи как можно скорее, чтобы включить его в заявку на предсезонный тур по Китаю. В минувшем сезоне Бонуччи принял участие в 45-ти матчах всех турниров за «бьянконери», забив пять голов и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Италии в 45 миллионов евро.