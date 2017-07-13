Источник: Бонуччи – в шаге от перехода в «Милан»

Вчера «Бомбардир» писал о согласии защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи продолжить карьеру в «Милане». Согласно итальянскому изданию La Stampa, переход может состояться уже сегодня.

Изначально «россонери» предложили за игрока 30 миллионов евро и 5 миллионов в качестве бонусов. Позже миланская сторона решила поднять цену запроса до 40 миллионов и включить в трансфер защитника Маттиа Де Шильо. Источник утверждает, что «Милан» рассчитывает оформить трансфер как можно скорее, чтобы Бонуччи полетел с командой в тур по Китаю.

В минувшем сезоне Бонуччи принял участие в 45-ти матчах всех турниров за «бьянконери», забив пять голов и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Италии в 45 миллионов евро.