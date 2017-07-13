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    Кучук обратился к болельщикам «Ростова» в преддверии старта сезона

    Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук выступил с обращением к болельщикам клуба. Специалист выразил надежду, что фанаты на протяжении всего сезона будут поддерживать команду.

    «Уважаемые болельщики, для меня большая честь, радость и вызов возглавить такую команду, как «Ростов». О традициях донского футбола знают во всех странах бывшего СССР, и я не исключение. Слышал о том, что болельщики «Ростова» очень любят свою команду, но для меня стало приятным сюрпризом, когда на первую тренировку после сборов пришло много людей, которые искренне желали ребятам и тренерам успехов в грядущем сезоне.

    Верю, что весь будущий сезон вы будете рядом с командой. Искренне надеюсь на вашу поддержку и верю, что только вместе с вами мы сможем добиться многого», – заявил Кучук.

    Напомним, что в матче 1-го тура чемпионата России «Ростов» на выезде сыграет с «Уралом».

    Источник: ФК «Ростов»

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    13.07.2017 16:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2037

      Алексей61 14 июля 2017, 12:03

      Да прибудет с нами сила!!! =)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 14 июля 2017, 10:05

      Надеемся на чудесное возрождение команды.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 14 июля 2017, 00:05

      Посмотрим...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 14 июля 2017, 00:03

      Надеюсь, будет интересно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 13 июля 2017, 20:37

      БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ,ЧТО Кучук НЕ РАЗВАЛИТ РОСТОВ КАК КУБАНЬ!!!

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 июля 2017, 18:47

      Если проиграешь Уралу,уходи сразу

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 июля 2017, 18:32

      Удачи!

      1
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