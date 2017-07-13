Кучук обратился к болельщикам «Ростова» в преддверии старта сезона

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук выступил с обращением к болельщикам клуба. Специалист выразил надежду, что фанаты на протяжении всего сезона будут поддерживать команду.

«Уважаемые болельщики, для меня большая честь, радость и вызов возглавить такую команду, как «Ростов». О традициях донского футбола знают во всех странах бывшего СССР, и я не исключение. Слышал о том, что болельщики «Ростова» очень любят свою команду, но для меня стало приятным сюрпризом, когда на первую тренировку после сборов пришло много людей, которые искренне желали ребятам и тренерам успехов в грядущем сезоне.

Верю, что весь будущий сезон вы будете рядом с командой. Искренне надеюсь на вашу поддержку и верю, что только вместе с вами мы сможем добиться многого», – заявил Кучук.

Напомним, что в матче 1-го тура чемпионата России «Ростов» на выезде сыграет с «Уралом».