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  • Кучук обратился к болельщикам «Ростова» в преддверии старта сезона

Кучук обратился к болельщикам «Ростова» в преддверии старта сезона

13 июля 2017, 16:13
7

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук выступил с обращением к болельщикам клуба. Специалист выразил надежду, что фанаты на протяжении всего сезона будут поддерживать команду.

«Уважаемые болельщики, для меня большая честь, радость и вызов возглавить такую команду, как «Ростов». О традициях донского футбола знают во всех странах бывшего СССР, и я не исключение. Слышал о том, что болельщики «Ростова» очень любят свою команду, но для меня стало приятным сюрпризом, когда на первую тренировку после сборов пришло много людей, которые искренне желали ребятам и тренерам успехов в грядущем сезоне.

Верю, что весь будущий сезон вы будете рядом с командой. Искренне надеюсь на вашу поддержку и верю, что только вместе с вами мы сможем добиться многого», – заявил Кучук.

Напомним, что в матче 1-го тура чемпионата России «Ростов» на выезде сыграет с «Уралом».

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Кучук Леонид
Комментарии (7)
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Serjoga
1499959935
Удачи!
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андрей андреев
1499960861
Если проиграешь Уралу,уходи сразу
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Бугимен
1499967446
БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ,ЧТО Кучук НЕ РАЗВАЛИТ РОСТОВ КАК КУБАНЬ!!!
Ответить
Ще Гевара
1499979794
Надеюсь, будет интересно!
Ответить
Таганский
1499979944
Посмотрим...
Ответить
vgarakh
1500015948
Надеемся на чудесное возрождение команды.
Ответить
Алексей61
1500023008
Да прибудет с нами сила!!! =)
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