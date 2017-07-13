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    Гершкович: «Спартаку» не требуется глобальная перестройка»

    Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович сравнил трансферную деятельность «Спартака» и ЦСКА на фоне «Зенита». По его словам, она смотрится скромно, в этих командах больше рассчитывают на сыгранные составы, чем на новичков.

    — У «Зенита» финансовые возможности значительно выше. «Спартаку» не требуется глобальная перестройка, команда выиграла чемпионат, постарается сохранить настрой, порыв, эмоциональное состояние, которое у них было. Для Лиги чемпионов, впрочем, они сделают усиление – для обороны оно просто необходимо. Есть что улучшать и ЦСКА.

    — Не потеряем мы «Ростов», откуда ушел Курбан Бердыев и куда пришел Леонид Кучук?

    — Нет сомнений, что уровень команды упадет. Из «Ростова» ушло много игроков, но главное – ушел Бердыев. Уровень Бердыева и Кучука несравним, это понятно. Кучук тренировал в России разные команды, никаких успехов не добился. Конечно, «Ростову» будет сложно. Учитывая еще и финансовую составляющую, которая там последние десять лет хромает. Говорить о том, что команда останется на тех же позициях, что при Бердыеве, не приходится – переместится в нижнюю часть таблицы.

    — От «Рубина», наоборот, стоит ждать восхождения?

    — В этом клубе тоже все не очень просто. Потеряно много времени и средств в прошлом сезоне. Назначение тренера из «Малаги» вообще непонятно. Потратили кучу денег на трансферы, в результате – провал. Резкого успеха ждать не стоит. Команда в Казани создается новая, сколько времени потребуется для того, чтобы она начала показывать хороший футбол, никто не знает. Наверное, во второй половине чемпионата «Рубин» будет боеспособным.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    13.07.2017 08:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 июля 2017, 11:27

      Так-то оно так.... Рассудительно.... Для внутреннего чемпионата, в общем-то, достаточные силы и ресурсы... Но вот выступление в еурокубках в высоких стадиях, скорее всего, опять обнажит неспособность играть с титулованными соперниками.... С Рубином в прошлом сезоне настоящий провал... Сможет ли клуб в этом году с прошлогодним заделом и Бердыевым навязать борьбу клубам первой пятёрки - ещё вопрос...

      1
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 13 июля 2017, 10:27

      конечно не потребуется!двух игроков взять и все!

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 июля 2017, 10:02

      Согласен что Спартак не обладает такой глубиной скамейки-чтобы играть на три фронта,но по великому счету если травм не будет-это очень боеспособная команда.

      3
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      Рейтинг: +496

      firs04 13 июля 2017, 09:58

      А как же в Лиге Чемпионов? Опять 3-4 место в группе

      1
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа > firs04 13 июля 2017, 10:11

      Это пожелание или предложение?

      1
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      Рейтинг: +1426

      VSt 13 июля 2017, 09:26

      На хрен- на хрен все эти революции с составом. Зенит в какой-то степени вынужден на 100% состав заменять, но такое решение врагу не пожелаю.
      Спартак и ЦСКА - так держать.

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