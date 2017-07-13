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  • Гершкович: «Спартаку» не требуется глобальная перестройка»

Гершкович: «Спартаку» не требуется глобальная перестройка»

13 июля 2017, 08:30
9

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович сравнил трансферную деятельность «Спартака» и ЦСКА на фоне «Зенита». По его словам, она смотрится скромно, в этих командах больше рассчитывают на сыгранные составы, чем на новичков.

— У «Зенита» финансовые возможности значительно выше. «Спартаку» не требуется глобальная перестройка, команда выиграла чемпионат, постарается сохранить настрой, порыв, эмоциональное состояние, которое у них было. Для Лиги чемпионов, впрочем, они сделают усиление – для обороны оно просто необходимо. Есть что улучшать и ЦСКА.

— Не потеряем мы «Ростов», откуда ушел Курбан Бердыев и куда пришел Леонид Кучук?

— Нет сомнений, что уровень команды упадет. Из «Ростова» ушло много игроков, но главное – ушел Бердыев. Уровень Бердыева и Кучука несравним, это понятно. Кучук тренировал в России разные команды, никаких успехов не добился. Конечно, «Ростову» будет сложно. Учитывая еще и финансовую составляющую, которая там последние десять лет хромает. Говорить о том, что команда останется на тех же позициях, что при Бердыеве, не приходится – переместится в нижнюю часть таблицы.

— От «Рубина», наоборот, стоит ждать восхождения?

— В этом клубе тоже все не очень просто. Потеряно много времени и средств в прошлом сезоне. Назначение тренера из «Малаги» вообще непонятно. Потратили кучу денег на трансферы, в результате – провал. Резкого успеха ждать не стоит. Команда в Казани создается новая, сколько времени потребуется для того, чтобы она начала показывать хороший футбол, никто не знает. Наверное, во второй половине чемпионата «Рубин» будет боеспособным.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Зенит Ростов Рубин Бердыев Курбан Кучук Леонид
Комментарии (9)
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VSt
1499927197
На хрен- на хрен все эти революции с составом. Зенит в какой-то степени вынужден на 100% состав заменять, но такое решение врагу не пожелаю. Спартак и ЦСКА - так держать.
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firs04
1499929112
А как же в Лиге Чемпионов? Опять 3-4 место в группе
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Диктор
1499929354
Согласен что Спартак не обладает такой глубиной скамейки-чтобы играть на три фронта,но по великому счету если травм не будет-это очень боеспособная команда.
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зенит ничто
1499930827
конечно не потребуется!двух игроков взять и все!
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insider_retro
1499934431
Так-то оно так.... Рассудительно.... Для внутреннего чемпионата, в общем-то, достаточные силы и ресурсы... Но вот выступление в еурокубках в высоких стадиях, скорее всего, опять обнажит неспособность играть с титулованными соперниками.... С Рубином в прошлом сезоне настоящий провал... Сможет ли клуб в этом году с прошлогодним заделом и Бердыевым навязать борьбу клубам первой пятёрки - ещё вопрос...
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