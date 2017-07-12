Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Луческу: «В России я допускал ошибки. Простите, кого обидел»

    Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Мирча Луческу в развернутом интервью проанализировал свое пребывание в РФПЛ. По мнению румына, он допустил немало ошибок.

    Напомним, Луческу возглавил «Зенит» прошлым летом и покинул команду по окончании минувшего сезона.

    «В «Зените» строил команду надолго, на 8-10 лет вперед. Начал делать, к концу сезона стало получаться. Из последних семи матчей проиграли только «Тереку», во всех остальных победили. Почему уступили в той встрече с грозненцами – все понимают. Потому что федерация заставила нас играть на новом стадионе. Там не поле, там песок – футбол невозможен!

    Никто из соперников не выглядел лучше, чем мы. Никто над нами не доминировал. Ни одна команда! Это притом, что «Зенит» полностью изменил игру. Учились прессинговать соперника. Уже действовали на тех же скоростях, что мой «Шахтер». Я воплотил 40 процентов от того, что мог дать команде. Для первого года – нормально. Второй стал бы еще лучше. Наш матч против «Локомотива» показал, какая это будет команда! Но мне не дали закончить…

    В России лучше молчать. Большая моя ошибка – начал говорить про Виталия Мутко. Россия – другая… Я-то рассуждал как? Вот сейчас выскажусь – мне ответят: «Мирча, ты не прав! Вот поэтому и поэтому». Но все получалось иначе. Сами знаете как.

    Но я заслужил получить второй год в «Зените». Это все, о чем хотел вам сказать. Нет желания вступать в полемику! Почему на меня столько атак? Зачем эта агрессия? Я говорил только о том, что делаю и как должна играть моя команда. Уважаю Мутко, но он президент федерации и ему следовало бы сконцентрироваться на сборной. Потому что она – это имидж России в мире. Президенту федерации не нужно заниматься лигой!

    Я не хотел полемики, я нормальный человек. Но у меня есть опыт. Думаю, в 71 год могу что-то советовать человеку, который моложе меня. А может, я был не прав… Если сюда приехал – значит, надо думать о стране. Мне хотелось для всех сделать чуть-чуть хорошего. Просто здесь не привыкли к тому, что тренер высказывается – каждый что-то про себя думает и молчит. Если я создал проблемы – за это снова могу извиниться. Пожалуйста, нет проблем! Прощу прощения у всех, кого обидел. Луческу ничего не хотел для себя, были только хорошие намерения… Почему-то все говорили, что хочу денег. Это не так!» – сказал Луческу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2017 22:40
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар 13 июля 2017, 08:52

      Ну ты красавец! Это уже было... Помнишь про ишака, которого за "пять тысяч таньга" Ходжа учил богословию ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 13 июля 2017, 05:09

      Понять, простить...
      Как, Петербург?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 13 июля 2017, 04:52

      Похоже, с Мирчей все ясно. Его Шахтер выглядел конфеткой. С Зенитом у деда ничего не получилось, потому и ноет. Другой клуб уровня Зенита румыну не светит. Дед слишком стар, и его время ушло.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      Dmirubo 13 июля 2017, 00:48

      Основная ошибка - это постоянное нытье про судейство. Этим я думаю он портил всю атмосферу в клубе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 июля 2017, 00:30

      Подобные метаморфозы в поведении и высказывании тренеров и игроков ещё раз убеждают в мысли, что пока человек в составе и в обойме - он говорит одно... Стоит выпасть из сферы интересов боссов - начинаются извержения души и трепетные порывы сердца и языка.... Людей понять можно... Но как же всё мутно и гнило...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 13 июля 2017, 00:14

      бла, бла, бла)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 13 июля 2017, 00:13

      Ну вот, извинения пошли. Это хорошо.
      Наезжают на него и впрямь многовато. Специалист-то он серьезный. Не срослось немного, звёзды не так легли. Ну и своими словами он, конечно агрессию против себя провоцирует.
      В общем, мира всем нам и Луческу!
      Болеем дальше, каждый за своих.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 13 июля 2017, 00:05

      Бог простит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +194

      Klodus 12 июля 2017, 23:59

      Мне очень жаль, что не увидим Зенит образца Луческу. Манчини это мыльный пузырь. Ни чем не лучше румына. Разве что под его имя трансферы легче заключаются.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 12 июля 2017, 23:15

      все приезжают хорошо заработать, здесь халява всего 30 игр за сезон и миллионы евро легко поднять, в европе в 10 раз меньше можно заработать и в 10 раз больше надо пахать.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11