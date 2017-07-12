Луческу: «В России я допускал ошибки. Простите, кого обидел»

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Мирча Луческу в развернутом интервью проанализировал свое пребывание в РФПЛ. По мнению румына, он допустил немало ошибок.

Напомним, Луческу возглавил «Зенит» прошлым летом и покинул команду по окончании минувшего сезона.

«В «Зените» строил команду надолго, на 8-10 лет вперед. Начал делать, к концу сезона стало получаться. Из последних семи матчей проиграли только «Тереку», во всех остальных победили. Почему уступили в той встрече с грозненцами – все понимают. Потому что федерация заставила нас играть на новом стадионе. Там не поле, там песок – футбол невозможен!

Никто из соперников не выглядел лучше, чем мы. Никто над нами не доминировал. Ни одна команда! Это притом, что «Зенит» полностью изменил игру. Учились прессинговать соперника. Уже действовали на тех же скоростях, что мой «Шахтер». Я воплотил 40 процентов от того, что мог дать команде. Для первого года – нормально. Второй стал бы еще лучше. Наш матч против «Локомотива» показал, какая это будет команда! Но мне не дали закончить…

В России лучше молчать. Большая моя ошибка – начал говорить про Виталия Мутко. Россия – другая… Я-то рассуждал как? Вот сейчас выскажусь – мне ответят: «Мирча, ты не прав! Вот поэтому и поэтому». Но все получалось иначе. Сами знаете как.

Но я заслужил получить второй год в «Зените». Это все, о чем хотел вам сказать. Нет желания вступать в полемику! Почему на меня столько атак? Зачем эта агрессия? Я говорил только о том, что делаю и как должна играть моя команда. Уважаю Мутко, но он президент федерации и ему следовало бы сконцентрироваться на сборной. Потому что она – это имидж России в мире. Президенту федерации не нужно заниматься лигой!

Я не хотел полемики, я нормальный человек. Но у меня есть опыт. Думаю, в 71 год могу что-то советовать человеку, который моложе меня. А может, я был не прав… Если сюда приехал – значит, надо думать о стране. Мне хотелось для всех сделать чуть-чуть хорошего. Просто здесь не привыкли к тому, что тренер высказывается – каждый что-то про себя думает и молчит. Если я создал проблемы – за это снова могу извиниться. Пожалуйста, нет проблем! Прощу прощения у всех, кого обидел. Луческу ничего не хотел для себя, были только хорошие намерения… Почему-то все говорили, что хочу денег. Это не так!» – сказал Луческу.