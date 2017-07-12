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    Манчини: «Высоко оцениваю работу Черчесова в сборной России. Он большой профессионал»

    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини высказал свое отношение к работе главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

    «У меня нет его номера, и мне пока нечего ему сказать. Когда Черчесов проявит желание, мы обязательно встретимся и обсудим все вопросы. Я хочу помочь моим футболистам, в том числе Александру Кокорину, Артему Дзюбе и Олегу Шатову, начать забивать и выигрывать. Если они сделают это, обязательно вернутся в сборную, потому что таких футболистов Черчесов не сможет не заметить. Я высоко ценю его работу в сборной. Он большой профессионал», – сказал итальянец.

    Напомним, что на последнем официальном турнире – Кубке конфедераций-2017 – сборная России сумела разжиться очками только в игре с Новой Зеландией (2:0), проиграв остальные встречи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.07.2017 22:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 13 июля 2017, 05:10

      Однозначно, с Мудко встречу имел. Приживётся у нас.

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 13 июля 2017, 04:34

      Ворон ворону глаз не выклюет. Азы тренерского этикета.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 июля 2017, 00:38

      Когда Манчини пройдёт сезон с клубом через все перипетии чемпионата, кубковых игр и взаимоотношений с болельщиками и клубным руководством - вот тогда будет иметь моральное право что-то советовать.... Пока его имидж греют былые заслуги... Черчесов сейчас под большим давлением... Ему не до советов... Лучше подготовь для сборной в клубе 2х форвардов по 15 мячей за сезон, 1-2 в середину и защитника.... Это будет лучше советов и соболезнований!!!... Всем успехов на своём месте!!!

      3
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 13 июля 2017, 00:20

      А Манчини хоть поругал кого-нибудь?)

      2
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 13 июля 2017, 00:12

      Комплимент...

      1
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      Рейтинг: +731

      rammax fcsm 13 июля 2017, 00:04

      сколько секунд назад он узнал о существовании усатой бездарности??? а с детства за бомжей уже было??

      1
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      Рейтинг: +263

      Джавел. 12 июля 2017, 23:11

      Было бы неплохо, если разложил сказанное по полочкам...

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Джавел. 13 июля 2017, 00:40

      Это нарезка его интервью, подаваемая отдельными "новостями"... Поэтому иногда сумбурно и не в ритм...

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 12 июля 2017, 22:20

      Скоро мы все в это поверим))))))))
      Правда верится с трудом,
      Изменить такой дурдом!

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 июля 2017, 22:11

      Существует футбольная этика ))) Как то так !

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