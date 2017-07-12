Манчини: «Высоко оцениваю работу Черчесова в сборной России. Он большой профессионал»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини высказал свое отношение к работе главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«У меня нет его номера, и мне пока нечего ему сказать. Когда Черчесов проявит желание, мы обязательно встретимся и обсудим все вопросы. Я хочу помочь моим футболистам, в том числе Александру Кокорину, Артему Дзюбе и Олегу Шатову, начать забивать и выигрывать. Если они сделают это, обязательно вернутся в сборную, потому что таких футболистов Черчесов не сможет не заметить. Я высоко ценю его работу в сборной. Он большой профессионал», – сказал итальянец.

Напомним, что на последнем официальном турнире – Кубке конфедераций-2017 – сборная России сумела разжиться очками только в игре с Новой Зеландией (2:0), проиграв остальные встречи.