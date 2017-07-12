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  • Манчини: «Высоко оцениваю работу Черчесова в сборной России. Он большой профессионал»

Манчини: «Высоко оцениваю работу Черчесова в сборной России. Он большой профессионал»

12 июля 2017, 22:07
9

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини высказал свое отношение к работе главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«У меня нет его номера, и мне пока нечего ему сказать. Когда Черчесов проявит желание, мы обязательно встретимся и обсудим все вопросы. Я хочу помочь моим футболистам, в том числе Александру Кокорину, Артему Дзюбе и Олегу Шатову, начать забивать и выигрывать. Если они сделают это, обязательно вернутся в сборную, потому что таких футболистов Черчесов не сможет не заметить. Я высоко ценю его работу в сборной. Он большой профессионал», – сказал итальянец.

Напомним, что на последнем официальном турнире – Кубке конфедераций-2017 – сборная России сумела разжиться очками только в игре с Новой Зеландией (2:0), проиграв остальные встречи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Черчесов Станислав Манчини Роберто
Комментарии (9)
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acer2003
1499886680
Существует футбольная этика ))) Как то так !
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alex1951
1499887202
Скоро мы все в это поверим)))))))) Правда верится с трудом, Изменить такой дурдом!
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Джавел.
1499890261
Было бы неплохо, если разложил сказанное по полочкам...
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rammax fcsm
1499893443
сколько секунд назад он узнал о существовании усатой бездарности??? а с детства за бомжей уже было??
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mialkov
1499893960
Комплимент...
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insider_retro
1499895494
Когда Манчини пройдёт сезон с клубом через все перипетии чемпионата, кубковых игр и взаимоотношений с болельщиками и клубным руководством - вот тогда будет иметь моральное право что-то советовать.... Пока его имидж греют былые заслуги... Черчесов сейчас под большим давлением... Ему не до советов... Лучше подготовь для сборной в клубе 2х форвардов по 15 мячей за сезон, 1-2 в середину и защитника.... Это будет лучше советов и соболезнований!!!... Всем успехов на своём месте!!!
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serppion
1499909657
Ворон ворону глаз не выклюет. Азы тренерского этикета.
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Дядя Серёжа
1499911855
Однозначно, с Мудко встречу имел. Приживётся у нас.
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