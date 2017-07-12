Семин: «Замечательно, что Суперкубок покажет «Первый канал»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в преддверии матча за Суперкубок России против московского «Спартака» заявил, что не видит ничего плохого в позднем начале встречи.

«Важно, что на «Первом канале» будет футбол. Это замечательно. Мы ведь примерно в то же время будем и в еврокубках играть. Считайте, что Суперкубок – репетиция. Ничего страшного я в позднем начале матча не вижу», – сказал специалист.

Встреча между москвичами пройдет 14 июля на столичном стадионе «Локомотив» и начнется в 21:30 по Москве.