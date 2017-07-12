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    Семин: «Замечательно, что Суперкубок покажет «Первый канал»

    Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в преддверии матча за Суперкубок России против московского «Спартака» заявил, что не видит ничего плохого в позднем начале встречи.

    «Важно, что на «Первом канале» будет футбол. Это замечательно. Мы ведь примерно в то же время будем и в еврокубках играть. Считайте, что Суперкубок – репетиция. Ничего страшного я в позднем начале матча не вижу», – сказал специалист.

    Встреча между москвичами пройдет 14 июля на столичном стадионе «Локомотив» и начнется в 21:30 по Москве.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.07.2017 20:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 13 июля 2017, 05:16

      ...не видит ничего плохого в позднем начале встречи...
      По нашему -- это половина второго ночи... ничего плохого.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +64

      Freaky 12 июля 2017, 20:54

      Трудно назвать репетицией, когда до евро кубков еще два месяца.

      1
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      ...
      Рейтинг: +460

      зенит ничто > Freaky 12 июля 2017, 22:06

      перед чемпионатом россии!хорошая репетиция!

      0
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      Рейтинг: +1307

      Taps 12 июля 2017, 20:42

      Ставлю на ничью.

      1
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