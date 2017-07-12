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    Луческу: «Люблю воспитывать футболистов. Спросите у Кокорина и Дзюбы, сколько я с ними возился»

    Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Мирча Луческу рассказал, что во время своей работы на берегах Невы стремился делать ставку на российских игроков, избегая существенных трат на трансферы.

    «Мне не хотелось тратить деньги просто так. Я рассуждал не просто как тренер. Россия под санкциями. Не то время, чтобы ошибаться с расходами на футболистов. Тут же накинется пресса: «Почему «Зенит» столько тратит?!». Я хотел что-то сделать с теми, кто уже пришел в клуб. Еще мне хотелось выигрывать именно с русскими футболистами. Поэтому в «Зените» появился Ибрагим Цаллагов, который стоил всего 300 тысяч…

    Это отличный трансфер! Цаллагов здорово выступал, у него прекрасный последний пас. Мне хотелось отдать ведущую роль русским игрокам. Я люблю воспитывать футболистов, доводить их до уровня. Учить дисциплине. Спросите у Артема Дзюбы, Александра Кокорина, сколько с ними возился, сколько бесед провел… Да Игоря Смольникова спросите!» – говорит румын.

    Напомним, что в «Зените» он проработал всего лишь сезон, не добившись существенных результатов, за что и был уволен.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.07.2017 18:12
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 13 июля 2017, 05:29

      Их тренировать надо... а он возился.

      1
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 12 июля 2017, 22:22

      просто получилось так!не дали потренировать!

      0
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 12 июля 2017, 21:58

      Ага, так возился, что обоих в сборную не вызвали

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 июля 2017, 21:49

      звездабол

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 12 июля 2017, 21:40

      Учил дисциплине, говоришь? Ну так отлично научил, до тебя они фото с "усами" не делали. Спасибо, учитель!
      Из пушки бы тобой выстрелить в сторону Румынии за такую науку: по игре - худший сезон в 21 веке в истории Зенита. Наверно быть таким херовым тренером - тоже надо уметь.

      1
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      Рейтинг: +17803

      ilichkadr 12 июля 2017, 21:11

      Цыгану трудно понять, что воспитание после 3-х лет от роду в принципе - бесполезное занятие. Беседовать с теми, у кого з/п больше 2-х лямов долларов в год не только наивность, глупость. Это безысходность ситуации, когда ты чего-то хочешь, а тебя тупо посылают. Более того, это существенно отражается на здоровье самого воспитателя!

      0
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      Рейтинг: +1307

      Taps 12 июля 2017, 20:39

      Бред какой-то цыган несёт.
      Кокорину уже ничего не поможет, а Дзюба и без него был ИГРОК.
      К тому же русских от других национальностей не отличает.
      Цыган тоже русский ?

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 12 июля 2017, 20:30

      дзюбаноид и кокореша не поняли , что он их воспитывал. а он не понял что бесполезным делом занят, не с теми связался

      PS причем тут санкции... выбрасывать кучу денег народных на футболистов на западе нам , к сожалению, никто не запрещал)))

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 12 июля 2017, 20:29

      Я думаю Луческу совсем неплохой тренер, мог бы работать в России и думаю добился бы результатов

      -3
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 12 июля 2017, 20:24

      Оно и видно, особенно по Каркорину.

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