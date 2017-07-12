Луческу: «Люблю воспитывать футболистов. Спросите у Кокорина и Дзюбы, сколько я с ними возился»

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Мирча Луческу рассказал, что во время своей работы на берегах Невы стремился делать ставку на российских игроков, избегая существенных трат на трансферы.

«Мне не хотелось тратить деньги просто так. Я рассуждал не просто как тренер. Россия под санкциями. Не то время, чтобы ошибаться с расходами на футболистов. Тут же накинется пресса: «Почему «Зенит» столько тратит?!». Я хотел что-то сделать с теми, кто уже пришел в клуб. Еще мне хотелось выигрывать именно с русскими футболистами. Поэтому в «Зените» появился Ибрагим Цаллагов, который стоил всего 300 тысяч…

Это отличный трансфер! Цаллагов здорово выступал, у него прекрасный последний пас. Мне хотелось отдать ведущую роль русским игрокам. Я люблю воспитывать футболистов, доводить их до уровня. Учить дисциплине. Спросите у Артема Дзюбы, Александра Кокорина, сколько с ними возился, сколько бесед провел… Да Игоря Смольникова спросите!» – говорит румын.

Напомним, что в «Зените» он проработал всего лишь сезон, не добившись существенных результатов, за что и был уволен.