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  • Луческу: «Люблю воспитывать футболистов. Спросите у Кокорина и Дзюбы, сколько я с ними возился»

Луческу: «Люблю воспитывать футболистов. Спросите у Кокорина и Дзюбы, сколько я с ними возился»

12 июля 2017, 18:12
21

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Мирча Луческу рассказал, что во время своей работы на берегах Невы стремился делать ставку на российских игроков, избегая существенных трат на трансферы.

«Мне не хотелось тратить деньги просто так. Я рассуждал не просто как тренер. Россия под санкциями. Не то время, чтобы ошибаться с расходами на футболистов. Тут же накинется пресса: «Почему «Зенит» столько тратит?!». Я хотел что-то сделать с теми, кто уже пришел в клуб. Еще мне хотелось выигрывать именно с русскими футболистами. Поэтому в «Зените» появился Ибрагим Цаллагов, который стоил всего 300 тысяч…

Это отличный трансфер! Цаллагов здорово выступал, у него прекрасный последний пас. Мне хотелось отдать ведущую роль русским игрокам. Я люблю воспитывать футболистов, доводить их до уровня. Учить дисциплине. Спросите у Артема Дзюбы, Александра Кокорина, сколько с ними возился, сколько бесед провел… Да Игоря Смольникова спросите!» – говорит румын.

Напомним, что в «Зените» он проработал всего лишь сезон, не добившись существенных результатов, за что и был уволен.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Луческу Мирча
Комментарии (21)
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STAFOR13
1499874500
это видно... Шатова возможно угробил, Цаллагова купили за 400 тыс.евро, а стоил он 3 млн евро, щас 3.20 на трансфермаркете, а Шатову - 4 млн евро сделал с 14 до 10, Луческу просто уничтожил Зенит своим приходом, ещё и хвастается что продал Халка и Витселя за большие деньги, пускай он посмотрит на стоимость этих игроков и куда они перешли, там меньше не платят за таких игроков, ладно бы в топ 4 лиги он продал за такую сумму этих футболистов, а то в Китай...
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Жентус
1499876245
Учил дисциплине весь год Кокорина, результат на лицо)))
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OfaZavr
1499876668
Особенно глядя на Коко и Зюбу виден результат твоей работы.
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paracetamol
1499880270
Оно и видно, особенно по Каркорину.
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Zubo
1499880565
Я думаю Луческу совсем неплохой тренер, мог бы работать в России и думаю добился бы результатов
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mihail200606
1499880637
дзюбаноид и кокореша не поняли , что он их воспитывал. а он не понял что бесполезным делом занят, не с теми связался PS причем тут санкции... выбрасывать кучу денег народных на футболистов на западе нам , к сожалению, никто не запрещал)))
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Taps
1499881147
Бред какой-то цыган несёт. Кокорину уже ничего не поможет, а Дзюба и без него был ИГРОК. К тому же русских от других национальностей не отличает. Цыган тоже русский ?
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Обер-КанцлерЪ
1499884853
Учил дисциплине, говоришь? Ну так отлично научил, до тебя они фото с "усами" не делали. Спасибо, учитель! Из пушки бы тобой выстрелить в сторону Румынии за такую науку: по игре - худший сезон в 21 веке в истории Зенита. Наверно быть таким херовым тренером - тоже надо уметь.
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Asbjorn
1499885366
звездабол
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Дядя Серёжа
1499912976
Их тренировать надо... а он возился.
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