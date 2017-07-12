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«Локомотив» объявил о подписании Коряна

12 июля 2017, 13:42
8

Нападающий Аршак Корян подписал контракт с «Локомотивом». 22-летний россиянин будет выступать за железнодорожников под 13-м номером.

Напомним, что Корян является воспитанником «Локо». С 2015 года форвард играл в голландском «Витессе».

«Немного нервничал, когда подписывал контракт. Все-таки я провел в «Локомотиве» более десяти лет. Возвращение в клуб – большой шаг для меня. В «Локомотиве» хорошая конкуренция, и это всегда здорово. Чувствую, что готов помочь команде», – сказал Корян.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Корян Аршак
Комментарии (8)
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Barsuk52
1499856573
зря вернулся еще бы поиграл
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momwig_
1499856911
Ждем Арарата Кещяна! ))))
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STAFOR13
1499857062
непонятно зачем вернули, игрок играл во второй команде Витесса, ушёл, загубил себя и вернулся, пару матчей и в Локо 2 сольют, он очень сильно сдал...
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Pourport
1499858559
Все равно что в лесу лукошко ложных опят набрать!)
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Lev Aleks
1499860153
свиньям точно закатит в этом сезоне)
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Diman88888
1499861034
Как же хотелось чтобы у него в Голландии все получилось..а он вернулся..ЖАЛЬ
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David_Fio
1499861122
Хороший армянский дуэт может получиться в "Локомотиве"!
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hevbn 28
1499862032
Интересно будет посмотреть ,что получиться у Коряна в Локо .
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