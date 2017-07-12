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    «Локомотив» объявил о подписании Коряна

    Нападающий Аршак Корян подписал контракт с «Локомотивом». 22-летний россиянин будет выступать за железнодорожников под 13-м номером.

    Напомним, что Корян является воспитанником «Локо». С 2015 года форвард играл в голландском «Витессе».

    «Немного нервничал, когда подписывал контракт. Все-таки я провел в «Локомотиве» более десяти лет. Возвращение в клуб – большой шаг для меня. В «Локомотиве» хорошая конкуренция, и это всегда здорово. Чувствую, что готов помочь команде», – сказал Корян.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    12.07.2017 13:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 12 июля 2017, 15:20

      Интересно будет посмотреть ,что получиться у Коряна в Локо .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 12 июля 2017, 15:05

      Хороший армянский дуэт может получиться в "Локомотиве"!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +59

      Diman88888 12 июля 2017, 15:03

      Как же хотелось чтобы у него в Голландии все получилось..а он вернулся..ЖАЛЬ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 12 июля 2017, 14:49

      свиньям точно закатит в этом сезоне)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 12 июля 2017, 14:22

      Все равно что в лесу лукошко ложных опят набрать!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 12 июля 2017, 13:57

      непонятно зачем вернули, игрок играл во второй команде Витесса, ушёл, загубил себя и вернулся, пару матчей и в Локо 2 сольют, он очень сильно сдал...

      -2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 12 июля 2017, 13:55

      Ждем Арарата Кещяна! ))))

      -1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 12 июля 2017, 13:49

      зря вернулся еще бы поиграл

      1
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