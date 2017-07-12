«Локомотив» объявил о подписании Коряна

Нападающий Аршак Корян подписал контракт с «Локомотивом». 22-летний россиянин будет выступать за железнодорожников под 13-м номером.

Напомним, что Корян является воспитанником «Локо». С 2015 года форвард играл в голландском «Витессе».

«Немного нервничал, когда подписывал контракт. Все-таки я провел в «Локомотиве» более десяти лет. Возвращение в клуб – большой шаг для меня. В «Локомотиве» хорошая конкуренция, и это всегда здорово. Чувствую, что готов помочь команде», – сказал Корян.