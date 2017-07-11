Дриусси встретился с руководством «Зенита»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси в минувший понедельник прибыл в Санкт-Петербург. После прилета он встретился с президентом клуба Сергеем Фурсенко, спортивным директором Константином Сарсанией и главным тренером Роберто Манчини.

Ожидается, что уже во вторник 21-летний форвард будет представлен команде, а также примет участие в своей первой тренировке в новом клубе. Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан на четыре года. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро, а в его контракте прописана сумма отступных в размере 80 миллионов.