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    Экс-футболист «Локомотива» и «Рубина» получил два года исправительных работ за дачу взятки

    Бывший футболист «Локомотива», работавший тренером в «Сморгони», Николай Рындюк получил два года исправительных работ за дачу взятки в размере 100 евро главе судейства и инспектирования Белорусской федерации футбола Андрею Жукову. Сам факт передачи взятки произошел перед матчем с «Оршей» в прошлом сезоне.

    Глава судейского корпуса требовал от Рындюка деньги за то, чтобы назначить «правильного» судью. Позже Жуков был приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

    Стоит напомнить, что Рындюк ранее играл за нижегородский «Локомотив», смоленский «Кристалл» и «Рубин». «Сморгонь» была первой командой в его тренерской карьере.

    Источник: Pressball

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    11.07.2017 06:09
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +489

      mikitka 22 июля 2017, 19:57

      за московский "Локомотив" тоже играл... странно, что не упомянули

      0
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      Рейтинг: +482

      Тоторо 11 июля 2017, 15:56

      Там по "делу Жукова" было несколько эпизодов. Всего в сумме глава судейского корпуса получил 650 зелёных и бутылку коньяка. Такие незначительные взятки потому, что дело касалось матчей в основном 1-ой лиги. Рындюк не избежал наказания только из-за того, что после начала расследований не стал добровольно сотрудничать, а только после задержания. И то отделался малым. Не посадили ведь. Всего-то 2 года исправительных работ с удержанием 25% заработной платы в пользу государства.))) Но главное в этой истории - борьба с этим беспределом наконец-то началась.... Пусть и на таком незначительном уровне.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 июля 2017, 10:48

      100 евро - одна бумажка . Как это ее выловили . Мощно работают спецслужбы у батьки !

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 11 июля 2017, 09:45

      Не с тех начинают

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 11 июля 2017, 09:04

      Нифига себе наказание за 100 евро)

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      Рейтинг: +2336

      den161 11 июля 2017, 08:54

      если бы 100млн никто и внимания не обратил

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      Рейтинг: +489

      mikitka > den161 22 июля 2017, 20:33

      это в РФ... в Беларуси в этом плане на самом деле всё по-другому. у нас замов министров за взятку в $1000 сажают. К слову, в Беларуси и доходы в футболе совсем другие... в половине клубов Высшей Лиги игроки получают около $500, в Первой Лиге $300 - это предел мечтаний

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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 11 июля 2017, 08:38

      За 100 евро?)))

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      Рейтинг: +161

      gandyv 11 июля 2017, 08:17

      За 100 евро, наверное, аут показал в их пользу?!

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 11 июля 2017, 08:13

      Ой не тех ловят... ой не тех...

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      Рейтинг: +1426

      VSt 11 июля 2017, 08:08

      Он что, стоя под видеокамерой, взятку давал?
      Или мало дал и взятполучатель решил спалить и его и себя, по принципу "на зло бабушке уши отморожу"?
      Взятки в футболе - это плохо. На до вычищать и искоренять.

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