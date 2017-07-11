Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-футболист «Локомотива» и «Рубина» получил два года исправительных работ за дачу взятки

Экс-футболист «Локомотива» и «Рубина» получил два года исправительных работ за дачу взятки

11 июля 2017, 06:09
13

Бывший футболист «Локомотива», работавший тренером в «Сморгони», Николай Рындюк получил два года исправительных работ за дачу взятки в размере 100 евро главе судейства и инспектирования Белорусской федерации футбола Андрею Жукову. Сам факт передачи взятки произошел перед матчем с «Оршей» в прошлом сезоне.

Глава судейского корпуса требовал от Рындюка деньги за то, чтобы назначить «правильного» судью. Позже Жуков был приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Стоит напомнить, что Рындюк ранее играл за нижегородский «Локомотив», смоленский «Кристалл» и «Рубин». «Сморгонь» была первой командой в его тренерской карьере.

Источник: Pressball
Беларусь. Высшая лига Сморгонь Локомотив Рубин Рындюк Николай
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
КЭТиК
1499743961
Научился за долгую футбольную жизнь. но видать потерял осторожность
Ответить
rubinovyi2
1499747868
Вот это взятка! Да это взятище!
Ответить
VSt
1499749698
Он что, стоя под видеокамерой, взятку давал? Или мало дал и взятполучатель решил спалить и его и себя, по принципу "на зло бабушке уши отморожу"? Взятки в футболе - это плохо. На до вычищать и искоренять.
Ответить
Nerlinger
1499750021
Ой не тех ловят... ой не тех...
Ответить
gandyv
1499750255
За 100 евро, наверное, аут показал в их пользу?!
Ответить
den161
1499752465
если бы 100млн никто и внимания не обратил
Ответить
Lev Aleks
1499753088
Нифига себе наказание за 100 евро)
Ответить
dok66
1499759320
100 евро - одна бумажка . Как это ее выловили . Мощно работают спецслужбы у батьки !
Ответить
Тоторо
1499777780
Там по "делу Жукова" было несколько эпизодов. Всего в сумме глава судейского корпуса получил 650 зелёных и бутылку коньяка. Такие незначительные взятки потому, что дело касалось матчей в основном 1-ой лиги. Рындюк не избежал наказания только из-за того, что после начала расследований не стал добровольно сотрудничать, а только после задержания. И то отделался малым. Не посадили ведь. Всего-то 2 года исправительных работ с удержанием 25% заработной платы в пользу государства.))) Но главное в этой истории - борьба с этим беспределом наконец-то началась.... Пусть и на таком незначительном уровне.
Ответить
mikitka
1500742662
за московский "Локомотив" тоже играл... странно, что не упомянули
Ответить
Главные новости
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
2
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
4
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
31
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
7
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
9
ВидеоМесси накричал на судью
13:05
2
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
6
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
Все новости
Все новости
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
11 августа
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
10 августа
1
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
5 августа
4
Кокорин хочет перейти в Ла Лигу или АПЛ
5 августа
9
ФотоЭкс-спартаковец Ломовицкий нашел новую команду
4 августа
2
ФотоКлубы РПЛ отдали 3 игроков в аренду командам из Беларуси
31 июля
Трибунал ФИФА отреагировал на обращение российского тренера
25 июля
1
Мажич поддержал решение Буланова не проводить жеребьевку в матче «Зенит» – «Спартак»
25 июля
30
ФотоМосковский клуб расстался с хавбеком
23 июля
ФотоБАТЭ подписал экс-форварда «Зенита»
22 июля
6
Российский вингер вошел в топ-3 чемпионата Беларуси по «гол+пас» после первого круга
21 июля
ФотоПолузащитник «Балтики» перешел в клуб из Беларуси
14 июля
ФотоЛисакович повторил легендарную прическу Роналдо
12 июля
Игнатьев может сменить клуб в 8-й раз за 4 года
6 июля
В Беларуси футболистам платят в 50 раз больше, чем в среднем по стране
5 июля
4
Российский тренер совершил благородный поступок по отношению к европейскому клубу
4 июля
2
Российский тренер пошел в трибунал ФИФА
4 июля
1
Игроки европейского клуба «слили» российского тренера
1 июля
7
Дзюба ответил на предложение из Витебска
28 июня
7
Клуб из Лиги чемпионов заинтересован в 37-летнем Дзюбе
28 июня
5
Названа конкретная причина увольнения Адиева из «МЛ Витебска»
25 июня
4
Адиев впервые прокомментировал отстранение от работы в белорусском клубе
24 июня
1
Ташуев назвал европейскую сборную, которую мог возглавить
23 июня
2
Минское «Динамо» избавилось от экс-зенитовца
23 июня
Чемпиона Беларуси обвинили в оскорблении российского тренера
22 июня
4
У белорусского клуба сейчас два главных тренера – один из них Адиев
21 июня
Белорусский клуб психологически давит на Адиева
20 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+