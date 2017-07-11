Экс-футболист «Локомотива» и «Рубина» получил два года исправительных работ за дачу взятки

Бывший футболист «Локомотива», работавший тренером в «Сморгони», Николай Рындюк получил два года исправительных работ за дачу взятки в размере 100 евро главе судейства и инспектирования Белорусской федерации футбола Андрею Жукову. Сам факт передачи взятки произошел перед матчем с «Оршей» в прошлом сезоне.

Глава судейского корпуса требовал от Рындюка деньги за то, чтобы назначить «правильного» судью. Позже Жуков был приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Стоит напомнить, что Рындюк ранее играл за нижегородский «Локомотив», смоленский «Кристалл» и «Рубин». «Сморгонь» была первой командой в его тренерской карьере.