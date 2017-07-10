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  • Руни вернулся в «Эвертон», «Челси» приобрел Рюдигера – в главных событиях прошедших суток

Руни вернулся в «Эвертон», «Челси» приобрел Рюдигера – в главных событиях прошедших суток

10 июля 2017, 08:13

Руни покинул «Манчестер Юнайтед» и подписал двухлетний контракт с «Эвертоном»

Рюдигер представлен в качестве футболиста «Челси», срок контракта – пять лет

Товарищеский матч. ЦСКА на последней минуте упустил победу над «Краснодаром»

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Месси будет зарабатывать 60 миллионов по новому контракту

Ибрагимович подпишет новый контракт с «МЮ» в январе

Рязанцев будет зарабатывать в «Амкаре» пять процентов от зарплаты, которую получал в «Зените»

Александр Кержаков может продолжить игровую карьеру в «Оренбурге»

В ФНЛ случилась тренерская отставка уже после первого тура

Источник: Бомбардир.ру
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