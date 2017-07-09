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    В ФНЛ случилась тренерская отставка уже после первого тура

    Главный тренер владивостокского «Луча-Энергии» Вальдас Иванаускас не будет продолжать работу с командой. Об этом он сам сообщил 9 июля – на следующий день после матча первого тура ФНЛ против самарских «Крыльев Советов» (0:2). Поединок на берегах Волги литовец наблюдал с трибуны, что было объяснено проблемами с заявкой наставника на турнир. На самом же деле с документами все было в порядке.

    Официальная причина расставания прибалтийца с приморцами будет оглашена 10 июля. Добавим, что Иванаускас проводил все предсезонные сборы команды. Исполняющим обязанности наставника «Луча» назначен Константин Емельянов.

    Источник: Sportbox.ru

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    09.07.2017 21:25
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 11 июля 2017, 18:32

      Объясните мне пожалуйста зачем клубы рвутся РФПЛ когда денег - стадионы не готовы - играйте в ФНЛ будьте ближе к середине показывайте игру и людям больше ничего не надо - будут болеть ходить на стадион

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 11 июля 2017, 18:31

      нужно зделать так что бы игать в РФПЛ надо иметь определенное Н количество денег - а так что толку - пусть лучше лига будет меньше но за то качественнее

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 11 июля 2017, 15:18

      успехов лучу

      0
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 11 июля 2017, 01:16

      Начали............слов нет . Бардак продолжается .

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 июля 2017, 10:13

      Опять мутные дела какие-то.

      2
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 10 июля 2017, 08:39

      Хоть чем-то Луч отличился в чемпионате.


      Помое-му: не можешь срать, не мучай жопу.


      Переживаю за команду, но если нет возможности играть в ФНЛ, играйте в ПФЛ, денег сэкономите, победами порадуете.

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > xapaycm 11 июля 2017, 15:18

      да помню луч в рпл играли дома у многих очки отбирали жаль конечно что на выезде дела шли хуже оно и понятно до западной части далеко но я стороник чтобы в рпл играли и луч и Хабаровск тогда уже чемпионат траны а не западной части

      0
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 10 июля 2017, 05:29

      Импортозамещение?

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 9 июля 2017, 22:19

      Если в каждом выездном матче экономить на обратном билете во Владивосток для тренера, то за сезон получится кругленькая сумма! Лишь бы только тренеры не перевелись во Владивостоке))

      2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 9 июля 2017, 21:47

      Должно быть они планировали выиграть у крыльев 6:0. Вот это задачи ставят в Луче.

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 июля 2017, 21:34

      Как всё складно, продумано и на перспективу.... О чём думали месяц, неделю назад?... Позавчера?... Диву даёшься....

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