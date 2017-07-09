В ФНЛ случилась тренерская отставка уже после первого тура

Главный тренер владивостокского «Луча-Энергии» Вальдас Иванаускас не будет продолжать работу с командой. Об этом он сам сообщил 9 июля – на следующий день после матча первого тура ФНЛ против самарских «Крыльев Советов» (0:2). Поединок на берегах Волги литовец наблюдал с трибуны, что было объяснено проблемами с заявкой наставника на турнир. На самом же деле с документами все было в порядке.

Официальная причина расставания прибалтийца с приморцами будет оглашена 10 июля. Добавим, что Иванаускас проводил все предсезонные сборы команды. Исполняющим обязанности наставника «Луча» назначен Константин Емельянов.