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В ФНЛ случилась тренерская отставка уже после первого тура

9 июля 2017, 21:25
12

Главный тренер владивостокского «Луча-Энергии» Вальдас Иванаускас не будет продолжать работу с командой. Об этом он сам сообщил 9 июля – на следующий день после матча первого тура ФНЛ против самарских «Крыльев Советов» (0:2). Поединок на берегах Волги литовец наблюдал с трибуны, что было объяснено проблемами с заявкой наставника на турнир. На самом же деле с документами все было в порядке.

Официальная причина расставания прибалтийца с приморцами будет оглашена 10 июля. Добавим, что Иванаускас проводил все предсезонные сборы команды. Исполняющим обязанности наставника «Луча» назначен Константин Емельянов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. ФНЛ Луч Иванаускас Вальдас
Комментарии (12)
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Михайловский Технарь
1499625061
В следующем сезоне, наверное, прям во время матча отставка будет)
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insider_retro
1499625286
Как всё складно, продумано и на перспективу.... О чём думали месяц, неделю назад?... Позавчера?... Диву даёшься....
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RedWhiteFans2
1499626045
Должно быть они планировали выиграть у крыльев 6:0. Вот это задачи ставят в Луче.
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Обер-КанцлерЪ
1499627958
Если в каждом выездном матче экономить на обратном билете во Владивосток для тренера, то за сезон получится кругленькая сумма! Лишь бы только тренеры не перевелись во Владивостоке))
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Дядя Серёжа
1499653755
Импортозамещение?
Ответить
xapaycm
1499665190
Хоть чем-то Луч отличился в чемпионате.

Помое-му: не можешь срать, не мучай жопу.

Переживаю за команду, но если нет возможности играть в ФНЛ, играйте в ПФЛ, денег сэкономите, победами порадуете.
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OfaZavr
1499670799
Опять мутные дела какие-то.
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anri1703
1499775533
успехов лучу
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ijgjr
1499787088
нужно зделать так что бы игать в РФПЛ надо иметь определенное Н количество денег - а так что толку - пусть лучше лига будет меньше но за то качественнее
Ответить
ijgjr
1499787173
Объясните мне пожалуйста зачем клубы рвутся РФПЛ когда денег - стадионы не готовы - играйте в ФНЛ будьте ближе к середине показывайте игру и людям больше ничего не надо - будут болеть ходить на стадион
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