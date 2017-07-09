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    Роналду принял решение остаться в «Реале»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не покинет мадридский клуб в ближайшее время. По информации источника, 32-летний португалец принял окончательное решение остаться в стане сливочных.

    Ранее сообщалось, что футболист может покинуть столицу Испании в связи с проблемами в уплате налогов.

    Возможными вариантами продолжения карьеры форварда назывались «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

    За «Реал» Роналду выступает с 2009 года. Действующий контракт игрока с мадридской командой рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: AS

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    09.07.2017 15:33
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 9 июля 2017, 18:17

      вот это правильно)))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 9 июля 2017, 17:45

      А кому он в 32? Три варианта только: МЛС, Китай и Турция..., да и кто то из наших предлагал похлебкой платить...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > DeStar 9 июля 2017, 18:07

      Да играют..., и Тотти, и Буффон, и Джерард, и Терри... Но играют там - где играют..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > DeStar 9 июля 2017, 22:32

      Так я же не против..., но если ни куда не будет дергаться. В Реале все играют на него

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 9 июля 2017, 17:43

      Нормально!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 9 июля 2017, 17:42

      Шантажист,цену набивал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      Just think 9 июля 2017, 16:42

      А почему остался

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июля 2017, 16:14

      Кто бы сомневался !

      0
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      Рейтинг: +133

      абжора 9 июля 2017, 16:11

      Понты

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 9 июля 2017, 16:01

      Куда ему еще идти то?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 9 июля 2017, 15:44

      удачи Рону и Реалу!!!!!

      0
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      Рейтинг: +93

      Sam_51 9 июля 2017, 15:38

      А были сомнения?))

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