Роналду принял решение остаться в «Реале»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не покинет мадридский клуб в ближайшее время. По информации источника, 32-летний португалец принял окончательное решение остаться в стане сливочных.

Ранее сообщалось, что футболист может покинуть столицу Испании в связи с проблемами в уплате налогов.

Возможными вариантами продолжения карьеры форварда назывались «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

За «Реал» Роналду выступает с 2009 года. Действующий контракт игрока с мадридской командой рассчитан до лета 2021 года.