Ибрагимович подпишет новый контракт с «МЮ» в январе

Шведский форвард Златан Ибрагимович может подписать новый контракт с «Манчестер Юнайтед». Это может состояться в январе. Именно на этот месяц запланировано возвращение футболиста после тяжелой травмы. Развитие событий зависит от успешности восстановления и потребностей команды.

Ранее Ибрагимович проходил курс реабилитации после операции в США, а сейчас он продолжает восстановление на базе «МЮ».