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    Ибрагимович подпишет новый контракт с «МЮ» в январе

    Шведский форвард Златан Ибрагимович может подписать новый контракт с «Манчестер Юнайтед». Это может состояться в январе. Именно на этот месяц запланировано возвращение футболиста после тяжелой травмы. Развитие событий зависит от успешности восстановления и потребностей команды.

    Ранее Ибрагимович проходил курс реабилитации после операции в США, а сейчас он продолжает восстановление на базе «МЮ».

    Источник: Mirror.co.uk

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    09.07.2017 08:53
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 9 июля 2017, 14:27

      Между Лукаку и Златоном разница в возрасте и всё, а так по факту у Златана наверное вся статистика лучше.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett 9 июля 2017, 11:40

      Златан, беги от туда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 9 июля 2017, 11:31

      В любом случае, удачи Ибре!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 9 июля 2017, 11:20

      Ибрище справится и снова станет лучшим бомбардиром команды! Верю в это, ибо он один из тех кто никогда не сдается!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +98

      qw3rty33 9 июля 2017, 11:18

      играет хорошо... молоток

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 9 июля 2017, 10:56

      Игрок с харизмой, редким даром.

      2
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 9 июля 2017, 10:49

      Давай, Ибра, рано тебе в пенсионерские чемпионаты.

      2
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 9 июля 2017, 10:42

      Не наигрался еще.

      2
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      Рейтинг: +10

      KaZaK77777 9 июля 2017, 10:38

      Скорее не подпишут, теперь пришёл более молодой Лукаку..

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 9 июля 2017, 10:00

      Здоровья! Ещё не сказал последнего слова!

      0
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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch > Томь вперёд 9 июля 2017, 10:33

      Это Томи давно уже пора сказать последнее слово!!!

      -1
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