Смолов из-за травмы рискует пропустить до трех недель

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов получил травму поверхности заднего бедра во время товарищеского матча против ЦСКА (1:1).

Сообщается, что форвард может пропустить из-за повреждения до трех недель.

В прошедшем сезоне Смолов провел за «Краснодар» в РФПЛ 20 матчей, в которых забил 18 голов, став лучшим бомбардиром РФПЛ.