Смолов из-за травмы рискует пропустить до трех недель

Странно,часть статьи убрали, где писали о том, что он предупреждал мед штаб Краснодара, и те отказались делать МРТ ((
«Смолов в последнее время чувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра, просил сделать МРТ, однако медицинский штаб «Краснодара» не удовлетворил просьбу игрока, сославшись на невозможность организации обследования в Австрии.
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов получил травму поверхности заднего бедра во время товарищеского матча против ЦСКА (1:1).
Сообщается, что форвард может пропустить из-за повреждения до трех недель.
В прошедшем сезоне Смолов провел за «Краснодар» в РФПЛ 20 матчей, в которых забил 18 голов, став лучшим бомбардиром РФПЛ.