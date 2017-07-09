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    Смолов из-за травмы рискует пропустить до трех недель

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов получил травму поверхности заднего бедра во время товарищеского матча против ЦСКА (1:1).

    Сообщается, что форвард может пропустить из-за повреждения до трех недель.

    В прошедшем сезоне Смолов провел за «Краснодар» в РФПЛ 20 матчей, в которых забил 18 голов, став лучшим бомбардиром РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2017 15:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 июля 2017, 16:45

      Странно,часть статьи убрали, где писали о том, что он предупреждал мед штаб Краснодара, и те отказались делать МРТ ((

      «Смолов в последнее время чувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра, просил сделать МРТ, однако медицинский штаб «Краснодара» не удовлетворил просьбу игрока, сославшись на невозможность организации обследования в Австрии.

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 9 июля 2017, 16:34

      Все пропали 30 лямов,теперь и один лям не дадут за тебя Федя.Не хочет играть за быков.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июля 2017, 16:25

      А что там медицинский штаб Краснодара говорит ? "Сообщается" - это же не штаб , тухлый тыл !

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 9 июля 2017, 16:05

      НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ С ЯХТЫ В МОРЕ С ДЕВКАМИ ПРЫГАЛ И ПОВЕРХНОСТЬ БЕДРА БЫЛА В ПОРЯДКЕ!

      2
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > 3a zenit 9 июля 2017, 16:09

      ПОХОЖЕ ТАК И ЕСТЬ!

      1
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 9 июля 2017, 16:04

      ИНТРИГАН НА ИНТРИГАНЕ СИДИТ И ИНТРИГАНОМ ПОГОНЯЕТ!

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > Krasnodar 123 9 июля 2017, 21:01

      ну где ты видел -где все на бабло заточено - что бы было по людский

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 июля 2017, 15:40

      Крайне не во время!!!...

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 июля 2017, 15:35

      Странная политика мед.штаба Краснодара (

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