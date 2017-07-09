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    Рязанцев будет зарабатывать в «Амкаре» пять процентов от зарплаты, которую получал в «Зените»

    Стали известны подробности переговоров между «Амкаром» и «Зенитом» по поводу перехода полузащитника Александра Рязанцева.

    По информации источника, месячный доход 30-летнего россиянина в пермском клубе составит 500 тысяч рублей, что равняется пяти процентам от зарплаты в стане сине-бело-голубых. На данный момент годовой оклад футболиста составляет 2 миллиона евро.

    Ранее сообщалось, что «Амкар» арендует Рязанцева на год, часть затрат по зарплате будет покрывать «Зенит».

    Источник: ФАН

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    09.07.2017 14:01
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +10

      Niko_Shot 9 июля 2017, 23:52

      Если до кого-то не дошло, то практически всю З/П ему будет платить Зенит на время аренды в Амкаре, то есть Пермь ему будет платить только 5% от всей его зарплаты

      0
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      Рейтинг: +55

      Старый Бро 9 июля 2017, 22:33

      Вот эт да-а... Кто-то на горе свистнул, чтоль?

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 9 июля 2017, 21:09

      Ну наконец то кто то будет получать зп приближенную к реальной)

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 9 июля 2017, 18:52

      Рязанцев красава. Погребняк ниочинь.

      1
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 9 июля 2017, 17:59

      Интересно, источник опечален..., или все таки позлорадствовал?

      2
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      Рейтинг: +80

      Said_ 9 июля 2017, 17:36

      500к в месяц так себе зарплата )))

      2
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      Рейтинг: +2269

      dyema > Said_ 9 июля 2017, 19:33

      В год....)))

      1
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      Рейтинг: +80

      Said_ > dyema 9 июля 2017, 19:43

      так в месяц же ))

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июля 2017, 16:42

      Если это правда , респект Рязанцеву ! Лучше играть и радовать болельщиков , чем сидеть на лавке .

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      Рейтинг: +67

      Hangeldi > dok66 9 июля 2017, 17:19

      Остальные 95 зенит платит чему тут радоваться

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 9 июля 2017, 16:01

      Зря в зенит переходил,не заиграл там ,или не дали заиграть

      0
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      Рейтинг: +8019

      nik55 9 июля 2017, 15:13

      уберут Миллера---Зенит в ФНЛ

      2
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      Рейтинг: +8019

      nik55 > SAPOG 9 июля 2017, 20:08

      а кто рулит в газпроме ?

      -1
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      Рейтинг: +365

      Бардюр > nik55 9 июля 2017, 20:10

      Согласен. Газпром спонсирует Зенит пока в руководстве Ленинградско - Питерские ребята.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 июля 2017, 14:52

      да блин хорошо они все там устроились в Зените не играют а по 2 а кто и по 3 получают

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