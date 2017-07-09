Рязанцев будет зарабатывать в «Амкаре» пять процентов от зарплаты, которую получал в «Зените»

Если до кого-то не дошло, то практически всю З/П ему будет платить Зенит на время аренды в Амкаре, то есть Пермь ему будет платить только 5% от всей его зарплаты
Стали известны подробности переговоров между «Амкаром» и «Зенитом» по поводу перехода полузащитника Александра Рязанцева.
По информации источника, месячный доход 30-летнего россиянина в пермском клубе составит 500 тысяч рублей, что равняется пяти процентам от зарплаты в стане сине-бело-голубых. На данный момент годовой оклад футболиста составляет 2 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Амкар» арендует Рязанцева на год, часть затрат по зарплате будет покрывать «Зенит».