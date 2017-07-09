Александр Кержаков может продолжить игровую карьеру в «Оренбурге»

Главный тренер «Оренбурга», выступающего в ФНЛ, Темури Кецбая не стал опровергать информацию о том, что свою карьеру в его команде может продолжить экс-нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков.

«Сейчас я ничего не могу сказать. Не могу подтвердить эту информацию, но и опровергать тоже не буду. В принципе, я доволен своим составом. Но мы не против того, чтобы пополниться и теми футболистами, которые могут нас усилить», – сказал грузинский специалист.

В стартовом матче ФНЛ, состоявшемся 8 июля, «Оренбург» на своем поле одолел «Тамбов» Андрея Талалаева – 2:1.