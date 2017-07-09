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  • Александр Кержаков может продолжить игровую карьеру в «Оренбурге»

Александр Кержаков может продолжить игровую карьеру в «Оренбурге»

9 июля 2017, 19:01
26

Главный тренер «Оренбурга», выступающего в ФНЛ, Темури Кецбая не стал опровергать информацию о том, что свою карьеру в его команде может продолжить экс-нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков.

«Сейчас я ничего не могу сказать. Не могу подтвердить эту информацию, но и опровергать тоже не буду. В принципе, я доволен своим составом. Но мы не против того, чтобы пополниться и теми футболистами, которые могут нас усилить», – сказал грузинский специалист.

В стартовом матче ФНЛ, состоявшемся 8 июля, «Оренбург» на своем поле одолел «Тамбов» Андрея Талалаева – 2:1.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Оренбург Кержаков Александр
Комментарии (26)
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dyema
1499617830
МОЖЕТ ЛУЧШЕ В КАЙРАТ, К АНДРЮХЕ, ОНИ ТАМ НА ПАРУ ЕЩЁ НАВЕДУТ ШОРОХУ НА ВЕСЬ КАЗАХСТАН)))
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Бриг
1499617939
Если правда, то зря. Лучше уж к Аршавину в Кайрат. Интереснее и в еврокубках участие.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1499619262
Газпром -2, в чем проблема?
Ответить
кошмарик
1499620278
играй Санек!! радуй болел!
Ответить
mialkov
1499621456
Давай, Саша! Поиграй еще! Докажи всем, что был одним из лучших в России и не разучился играть!
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a_who
1499624319
В Шиннег ! )))
Ответить
firs04
1499625820
Играй пока здоровье есть
Ответить
Бугимен
1499626943
Саня удачи тебе!
Ответить
Вадим 1972
1499634231
Если берут, то пусть играет, почему бы нет.
Ответить
арейская
1499644142
Что-то не верится...
Ответить
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