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    Александр Кержаков может продолжить игровую карьеру в «Оренбурге»

    Главный тренер «Оренбурга», выступающего в ФНЛ, Темури Кецбая не стал опровергать информацию о том, что свою карьеру в его команде может продолжить экс-нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков.

    «Сейчас я ничего не могу сказать. Не могу подтвердить эту информацию, но и опровергать тоже не буду. В принципе, я доволен своим составом. Но мы не против того, чтобы пополниться и теми футболистами, которые могут нас усилить», – сказал грузинский специалист.

    В стартовом матче ФНЛ, состоявшемся 8 июля, «Оренбург» на своем поле одолел «Тамбов» Андрея Талалаева – 2:1.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.07.2017 19:01
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    Комментарии26
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    • ...
      Рейтинг: +160

      виктоша 10 июля 2017, 05:44

      Молодец, Саша, коли так.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 10 июля 2017, 05:33

      Оренбург? ББББ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 10 июля 2017, 02:49

      Что-то не верится...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 10 июля 2017, 00:32

      У команд один спонсор. Походу переход по линии Газпрома

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 10 июля 2017, 00:03

      Если берут, то пусть играет, почему бы нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      alexfilatov 9 июля 2017, 23:42

      В Тосно для него самый подходящий вариант!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 9 июля 2017, 22:50

      Надо было бы к Аршавину к казахам ехать... там сейчас все бабки...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 9 июля 2017, 22:42

      зп его не многие могут потянуть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 9 июля 2017, 22:10

      Маловероятно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 9 июля 2017, 22:02

      Саня удачи тебе!

      2
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