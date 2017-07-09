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    Дриусси уверяет, что никогда не употреблял допинг

    Новоиспеченный футболист санкт-петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси отмел все обвинения в его адрес о том, что он был уличен в употреблении запрещенных препаратов. По словам аргентинца, ничего подобного он себе не позволял.

    «Есть люди, которые стремятся говорить только негативные вещи. Их задача – кого-то запятнать. Про себя могу сказать, что к допингу вообще не прикасался. Если кто-то продолжает муссировать эту тему, то пусть это делает, препятствовать этому не могу. Я-то знаю, что чист», – сказал игрок LPM.

    По данным аргентинских СМИ, у Дриусси и некоторых его партнеров недавно были обнаружены следы запрещенного мочегонного препарата.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.07.2017 22:32
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