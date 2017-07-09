Хави Гарсия не планирует уходить из «Зенита», несмотря на интерес «Бордо»

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия заявил, что не планирует покидать петербургский клуб во время летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что в услугах 30-летнего испанца заинтересован «Бордо», готовый взять футболиста в аренду. На игрока также претендует «Малага».

За «Зенит» Гарсия выступает с 2014 года. Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2019 года.

– Говорят, вы можете уйти из «Зенита» летом. В числе претендентов называют «Бордо».

– Сейчас я вообще не думаю об уходе из «Зенита» и хочу продолжать играть здесь.