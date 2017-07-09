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    Хави Гарсия не планирует уходить из «Зенита», несмотря на интерес «Бордо»

    Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия заявил, что не планирует покидать петербургский клуб во время летнего трансферного окна.

    Ранее сообщалось, что в услугах 30-летнего испанца заинтересован «Бордо», готовый взять футболиста в аренду. На игрока также претендует «Малага».

    За «Зенит» Гарсия выступает с 2014 года. Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2019 года.

    – Говорят, вы можете уйти из «Зенита» летом. В числе претендентов называют «Бордо».

    – Сейчас я вообще не думаю об уходе из «Зенита» и хочу продолжать играть здесь.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2017 12:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 9 июля 2017, 18:19

      Ну дык конечно в Бордо не пойдёт!!! Такие халявные бабосы только в РФПЛ и Китае получать можно! Так что с башкой дружит!

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 9 июля 2017, 18:10

      Спасибо Хави, честно говоря думал о тебе хуже, но ты несколько раз доказывал обратное, как и сейчас !

      2
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      Рейтинг: +288

      DePisuares 9 июля 2017, 14:08

      Очень жаль

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